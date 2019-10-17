В облсуде рассматривают дело о мусорных тарифах

В среду, 16 октября, в Самарском областном суде продолжилось рассмотрение дела об установлении нормативов на вывоз ТКО. Истцы требуют отмены действующих нормативов, ответчик настаивает на обоснованности ранее принятых решений.

Напомним, 3 октября Самарский областной суд признал недействующими два приказа - министерства энергетики и ЖКХ и департамента ценового и тарифного регулирования, которыми устанавливались тарифы на услуги по вывозу мусора для регионального оператора ООО "ЭкоСтройРесурс". Также суд обязал региональные власти принять взамен новые нормативно-правовые акты, заменяющие те, что признаны недействующими.

Представитель департамента ценового и тарифного регулирования рассказал о том, что нормативы по городским округам, которые оспаривают истцы, были приняты на основании информации, предоставленной самими муниципалитетами.

Эти данные основывались на результатах сезонных замеров или данных статистики об образовании твердых коммунальных отходов. Причем данные замеров были представлены по трем крупным территориям - Самара, Сызрань и Новокуйбышевск. По остальным муниципалитетам объемы образования отходов основаны на отчетности по форме 2-тп "Отходы" и других источников, подтвержденных письмами глав городов.

С апреля этого года департамент силами СамГТУ приступил к проведению новых замеров, по результатам которых с 1 июня нормативы накопления ТКО будут уточнены. Отдельно было отмечено, что методика определения нормативов не предполагает проведения сплошных замеров во всех городских округах, это может быть сделано выборочно.

Кроме того, ответчик озвучил, что в случае отмены действующего норматива до утверждения нового единственным возможным вариантом начисления платежа за вывоз ТКО станет определение объема накопления, исходя из ранее проведенных замеров, только по Самаре, Сызрани и Новокуйбышевску, которые в совокупности показали рост объемов образования отходов примерно на 20% выше среднего значения, взятого по всем 10 городским округам региона, что может привести к росту платежа граждан.

Истцы признали, что понимают эти последствия, но признание неделей ранее областным судом частично недействительным приказа об установлении единого тарифа на услуги регионального оператора по обращению с ТКО приведет к его пересмотру, и суммарный платеж, основанный даже на более высоком нормативе, может снизиться.

Напомним, новый тариф на обращение с ТКО должен быть утвержден в ноябре, если решение областного суда о его отмене не будет обжаловано.