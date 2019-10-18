Детским площадкам не место на сетях водоснабжения и водоотведения

В последнее время благоустроено много дворов, обустроены игровые зоны, но далеко не все работы согласованы с владельцами подземных коммуникаций и соответствуют требованиям безопасности. Горожане часто не осознают возникающий риск, а он очень велик.

Человек, попадая, например, в напорные водопроводные или канализационные сети (через колодец или провал грунта) моментально оказывается втянутым в поток воды или стоков. На розыски погибших уходят недели. К сожалению, такие случаи не единичны. Последний пример: падение ребенка в колодец вчера, 16 октября, в Кемерово.

В Самаре насчитывается десятки адресов, по которым расположены детские площадки в опасной близи к подземным коммуникациям. Например, на улице Путейской новую площадку для игр оборудовали впритык к насосной станции, прямо над напорными водопроводными линиями. А люк одного из колодцев присыпали песком. Опасность просто замаскировали! Люди, которые должны отвечать за безопасность детей, по недомыслию подвергают их смертельной опасности.

"РКС-Самара" в очередной раз направили в администрации внутригородских районов Самары письма с просьбой о переносе детских площадок из санитарно-защитной зоны водопроводных и канализационных линий с указанием конкретных адресов. После проведения аварийно-восстановительных работ на сетях на территории детских площадок "РКС-Самара" их не восстанавливает, а размещение всех новых игровых и спортивных площадок необходимо в обязательном порядке согласовывать с собственниками инженерных коммуникаций.