С улиц Самары уберут 400 рекламных щитов

В Самаре убирают рекламные щиты, на которые истек срок договора аренды, сообщает пресс-служба мэрии города.

Как уточняют в администрации, владельцы щитов должны демонтировать их самостоятельно в течение месяца после окончания действия договора. Если владелец не спешит убирать щит, то это сделает подрядчик профильного департамента мэрии с последующим взысканием всех расходов. Также нерасторопному владельцу придется заплатить за то, что участок находился в его пользовании сверх установленного срока.

Условиями, при которых конструкция может остаться на прежнем месте, служит то, что данный адрес учтен в новой схеме, есть победитель аукциона, при этом щит соответствует всем действующим требованиям.

"Город в лице комитета по наружной рекламе департамента городского хозяйства и экологии приступил к демонтажу рекламных конструкций, по которым истек срок действия договора. Места освобождаются для проведения торгов, чтоб новым победителям предоставить необремененные земельные участки для установки рекламных щитов, - рассказал главный специалист отдела организации торгов и выдачи разрешений и контроля рекламно-информационного оформления Комитета по наружной рекламедепартамента городского хозяйства и экологии Самары Александр Щигорев. - Данная работа будет продолжаться до приведения рекламного поля в соответствие с новой утвержденной схемой размещения рекламных конструкций. В общей сложности к демонтажу планируется порядка 400 установок".