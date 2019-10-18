16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
С улиц Самары уберут 400 рекламных щитов Тольяттинскую УК "ЖЦ" оштрафовали за неготовность обслуживаемых ей домов к отопительному сезону В облсуде рассматривают дело о мусорных тарифах "Волшебный пендель" от главы Тольятти ускорил ремонт внутриквартальных дорог ОНФ потребовал от мэрии Самары закопать два котлована после устранения прорыва на ул. Авроры

ЖКХ и благоустройство Общество

С улиц Самары уберут 400 рекламных щитов

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 56
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре убирают рекламные щиты, на которые истек срок договора аренды, сообщает пресс-служба мэрии города.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Как уточняют в администрации, владельцы щитов должны демонтировать их самостоятельно в течение месяца после окончания действия договора. Если владелец не спешит убирать щит, то это сделает подрядчик профильного департамента мэрии с последующим взысканием всех расходов. Также нерасторопному владельцу придется заплатить за то, что участок находился в его пользовании сверх установленного срока.

Условиями, при которых конструкция может остаться на прежнем месте, служит то, что данный адрес учтен в новой схеме, есть победитель аукциона, при этом щит соответствует всем действующим требованиям.

"Город в лице комитета по наружной рекламе департамента городского хозяйства и экологии приступил к демонтажу рекламных конструкций, по которым истек срок действия договора. Места освобождаются для проведения торгов, чтоб новым победителям предоставить необремененные земельные участки для установки рекламных щитов, - рассказал главный специалист отдела организации торгов и выдачи разрешений и контроля рекламно-информационного оформления Комитета по наружной рекламедепартамента городского хозяйства и экологии Самары Александр Щигорев. - Данная работа будет продолжаться до приведения рекламного поля в соответствие с новой утвержденной схемой размещения рекламных конструкций. В общей сложности к демонтажу планируется порядка 400 установок".

Гид потребителя

Фото на сайте

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

В Самаре прошел первый городской субботник

В Самаре прошел первый городской субботник

Коммунальная авария на пр. Ленина

Коммунальная авария на пр. Ленина

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3