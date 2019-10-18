Участники круглого стола рассказали, как начинать и вести успешный малый и средний бизнес в регионе

В четверг, 17 октября, в совместном пресс-центре газеты "Волжская коммуна" и телерадиокомпании "Губерния" прошел круглый стол, на котором обсудили перспективы и механизмы развития в регионе малого и среднего бизнеса.

В беседе помимо самих представителей бизнеса участвовали руководитель департамента развития предпринимательства Самарской области Лариса Названова, директор гарантийного фонда поддержки малого предпринимательства Юлия Красина, а также руководитель центра поддержки экспорта Александр Голосарский.

Они подробно рассказали, как открыть свой бизнес, с какими сложностями обычно сталкиваются начинающие предприниматели, куда они могут обращаться за помощью, и как молодому бизнесу выйти за пределы региона. Самарские предприниматели могли в режиме реального времени присоединиться к обсуждению, оставить свои комментарии и задать вопросы.

Как отметила в начале круглого стола Лариса Названова, "сейчас такое время, что предпринимателем может стать любой человек. Большинство предпринимателей молоды — им от 25 до 40 лет, но становятся предпринимателями и люди более взрослые, которые оценили свои возможности и выбрали интересующее их направление, накопили профессиональный опыт и готовы перейти в работу на себя, их число растет. Традиционно предпринимателей мужчин больше — 2/3. Но сейчас активно развивается женское предпринимательство, которое зачастую рождается из ремесленных навыков. И мы большие ожидания связываем с режимом самозанятости, который могут ввести на следующий год, и люди могут упрощенно зарегистрироваться".

С 2019 года в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" "Гарантийный фонд Самарской области" оказывает поддержку начинающим предпринимателям, срок регистрации которых не достиг 12 месяцев. Инициированный президентом РФ Владимиром Путиным национальный проект успешно реализуется в Самарской области при активной поддержке губернатора Дмитрия Азарова.

"Мы начали кредитовать стартапы, — сообщила Юлия Красина. — Кредитные организации неохотно финансируют начинающих предпринимателей. ГФСО поддержит предпринимателей на начальной стадии, когда им еще никто не готов предоставлять займы. Теперь, когда у нас есть программа для стартапов, ярких примеров успешного развития бизнеса будет больше".

Во время беседы Александр Голосарский рассказал, что Центр поддержки экспорта Самарской области запускает акселератор для выхода самарских компаний на рынок Китая.

"Наш регион стал одним из первых в этой работе. Это новая государственная услуга, которая позволяет в ускоренном режиме выводить компании на зарубежный рынок. По любым вопросам, связанным с внешнеэкономической деятельностью, предприниматель может обратиться к нам, — подчеркнул Александр Голосарский. — Для начинающих компаний у нас предусмотрены консультации и образовательные программы, курсы и мастер-классы с привлечением профильных экспертов. Тем, кто определился с продукцией для экспорта, мы оказываем услуги прикладного характера: перевод информационно-презентационных материалов на иностранный язык, адаптация сайта компании под иностранный рынок, маркетинговые исследования зарубежных рынков, поиск зарубежных партнеров, сертификация и стандартизация, защита интеллектуальной собственности".

В региональный Центр поддержки экспорта может обратиться любая региональная компания, но особое внимание уделяется представителям малого и среднего бизнеса. Специалисты центра проводят оценку экспортной зрелости и подбирают услуги, большая часть из которых предоставляется на бесплатной основе. Часть услуг предоставляется на условиях комфортного софинансирования: 80 на 20% или 70 на 30%, где большая величина оплачивается государством, остальное — компанией.

Отметим также, что в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса департамент развития предпринимательства Самарской области ведет прием заявок в акселератор для начинающих предпринимателей.

"Заявку можно подать на Портале государственной поддержки бизнеса Самарской области. Участники акселератора в ближайшие два месяца смогут превратить свою бизнес-идею в проект, который будет оцениваться инвесторами и получит заключение о том, как его можно реализовать в дальнейшем", — сообщила Лариса Названова.

Одним из важных элементов нацпроекта является создание центров "Мой бизнес", в которых объединены все структуры поддержки предпринимателей с целью оказания комплексных услуг бизнесу на разных стадиях проекта. Здесь можно будет получить консультационные услуги и открыть свое дело в формате одного окна. Уже в этом году в регионе начнут работу три центра — в Самаре, Тольятти и Сызрани. Такие центры в ближайшие годы откроют во всех 10 городах Самарской области.

В центрах будут сосредоточены не только институты поддержки бизнеса, но и необходимые предпринимателям сервисы, упрощающие взаимодействие с государственными учреждениями, ресурсоснабжающими организациями и т. п.

Полную трансляцию круглого стола можно посмотреть по ссылке.