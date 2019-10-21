В Самаре завершилась скандальная реконструкция фонтана 30-летия Победы

В Самаре завершились работы по реконструкции фонтана в честь 30-летия Победы на Самарской площади. Фото обновленного фонтана публикуют пользователи соцсетей.

В администрации города на момент публикации не смогли сообщить о дате официального открытия.

Напомним, в 2017 г. фонтан в честь 30-летия Победы на Самарской площади был практически полностью перестроен, а новый проект достаточно сильно отличался от оригинального 1975 года. Например, уникальную авторскую мозаику из смальты, которой была выложена чаша, заменили на стандартную "магазинную" укладку.

Ситуация сильно возмутила общественность, а авторы проекта Владимир Борисов и вдова второго автора Вагана Каркарьяна -Тамара Каркарьян — подали в суд с требованием признать незаконным использование произведения архитектуры. Истцы выиграли дело в мае 2018 г. и департамент городского хозяйства и экологии начал поиски подрядчика для восстановления оригинального проекта 1975 года.

"Торжество справедливости": Дмитрий Азаров прокомментировал решение суда по фонтану Победы "Торжество справедливости" - так глава Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал в Твиттере решение Ленинского районного суда по иску, связанному с реконструкцией фонтана в честь 30-летия Победы на Самарской площади.

Подрядчику необходимо было исполнить все работы в срок — 15 месяцев. Начальная цена торгов стартовала с суммы 30 млн рублей.

В аукционе участвовали две компании ООО "ИСК "Гелиос" и ООО "Самарская строительная компания "Монолит". ООО "ИСК "Гелиос" выставила наиболее выгодный прайс работ — 29,85 млн руб, — и победила. В задачи компании входило демонтировать старую облицовку фонтана, заново устроить гидроизоляцию, отремонтировать "Георгиевскую ленту". Панно в чаше фонтана необходимо было выкладывать вручную.