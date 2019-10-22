Адвокат: МЧСники, подозреваемые в получении взятки от кондитерской фабрики, не могли ее проверять

В деле о трех тольяттинских сотрудниках МЧС, задержанных за получение взяток от кондитерской фабрики, наметился новый поворот. Адвокаты добыли доказательства, что МЧСники не могли прийти с проверкой в контору, с которой брали взятки.

"Мы получили заключение из главного вуза МЧС России, в котором сказано: реализовать административную процедуру по проведению проверки на указанном объекте не было возможности, так как в связи с указом президента нельзя было трогать объекты среднего предпринимательства в течение трех лет с момента получения объектом независимого заключения пожарных рисков. Такое заключение на объекте было", — рассказал адвокат одного из обвиняемых Вячеслав Земчихин.

Напомним, 14 января были задержаны начальник отдела надзорной деятельности МЧС по Тольятти, Жигулевску и Ставропольскому району Сергей Нечипорук и его заместители — Сергей Жиров и Владимир Степанов.

Операцию провели сотрудники УФСБ России по Самарской области, расследование ведет региональный Следственный комитет. По версии следствия, с 2017 по 2019 год трое задержанных получили от ООО КФ "Сласти" в общей сложности 210 тыс. руб. за то, чтобы компанию не беспокоили проверками соблюдения мер пожарной безопасности.