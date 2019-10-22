ТД "Захар" отрицает долги перед "СКС"

В Самаре продолжается спор между "Самарскими коммунальными системами" и ТД "Захар".

Напомним, накануне сетевики распространили информацию о том, что ТД "Захар" отрезан от канализации за долги в 2,5 млн рублей. Причем 500 тыс. руб. из этих денег "СКС" уже пытается вернуть через суд.

После этого в СМИ было разослано письмо от имени администрации ТД "Захар", ЗАО "Инвест-Зим", согласно которому, "...единственное юридическое лицо ТД "Захар" — ЗАО "Инвест-ЗиМ" не имеет договорных отношений с "РКС-Самара", а равно не участвует с последними в каких-либо судебных спорах. У ЗАО "Инвест-ЗиМ" нет задолженности перед "РКС-Самара". Коммунальные платежи оплачиваются поставщикам услуг с соблюдением условий заключенных договоров. Торговый Дом "Захар" функционирует в штатном режиме".

В свою очередь "СКС" признает, что претензий к ЗАО "Инвест-ЗиМ" не имеет, так как договор о поставке услуг водоснабжения и водоотведения заключен с компанией ООО "ЗИМ-Энерго", которая поставляет ресурс в здания, находящиеся на территории бывшего завода им. Масленникова, в том числе в ТД "Захар". ООО с июня не оплачивает "СКС" счета за поставленные услуги, поэтому канализация торгового дома была затампонирована.

"Что касается "работы в штатном режиме", это может объясняться большой протяженностью сетей водоотведения и их залеганием (9 метров), сети пока еще не заполнились полностью, но произойти это может в любой момент", — предостерегают посетителей "Захара" в "СКС". А вот администрации торгового дома сетевики советуют задуматься о том, кому они оплачивают коммунальные услуги и почему эти средства не доходят до ресурсоснабжающей организации.