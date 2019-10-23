Самарца судили за сообщение об угоне своего авто, а потом нашли машину

История жителя Самары Антона Новикова, у которого украли автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, а за сообщение об этом в полицию приговорили к исправительным работам, получила продолжение.

Как рассказал потерпевший корреспонденту Волга Ньюс, кузов от его автомобиля нашелся в Ульяновской области в рабочем поселке Новая Майна Мелекесского района. В местном райотделе полиции факт обнаружения был зафиксирован 31 августа этого года.

По заводскому номеру на кузове полицейские из соседнего региона нашли владельца Новикова, который приехал на опознание. Номер полностью совпал с данными в техпаспорте, хранящемся у Новикова.

Материалы проведенной проверки за электронной подписью начальника МО МВД Димитровградский полковника полиции Сергея Карпова были переправлены в самарский ОП № 4 "для принятия законного и обоснованного решения". Письмо самарскому подполковнику полиции Евгению Искорневу ушло электронной почтой 10 сентября, но до сих Новиков не извещен о судьбе этого дела.

Самарец пытается доказать, что у него угнали внедорожник Toyota В четверг, 28 декабря, в прокуратуру Октябрьского района Самары поступила жалоба от местного жителя Антона Новикова, которому сотрудники полиции отказали в возбуждении уголовного дела по факту кражи нового Toyota Land Cruiser Prado.

Тем временем мужчина из-за сообщения об угоне своего авто получил судимость. Напомним, в конце 2017 г. Новиков обратился в прокуратуру с жалобой, что сотрудники полиции отказали в возбуждении уголовного дела по факту кражи его нового Toyota Land Cruiser Prado в мае того же года. Однако машину в розыск так и не объявили, а в мае 2018 г. началось судебное следствие по обвинению Новикова в ложном доносе. Через год был внесен приговор — он получил год исправительных работ, но апелляционной инстанцией был освобожден от наказания.

Кроме того, он должен оплачивать кредит, взятый на покупку иномарки, потому что факта ее кражи не зарегистрировано. По этой же причине он не получил страховку.

"Мы долго пытались доказать суду, что машина используется на территории России, приносили квитанции на штрафы, приходившие после ее якобы переправки в Казахстан, но нас не хотели даже слушать, — прокомментировал адвокат Василий Гурко. — Теперь, как видно, правоохранители не знают, что делать с присланными из Ульяновской области материалами".

По словам адвоката, он готовит кассационную жалобу.