Самарец получил год исправительных работ за то, что сообщил об угоне своего авто

Самарец Антон Новиков получил год исправительных работ за сообщение об угоне своей машины. Такое решение вынес судья Андрей Теренин в Октябрьском районном суде после года разбирательств, посчитав, что сообщение было ложным.

Сторона защиты направила в Самарский областной суд апелляционную жалобу на приговор.

Напомним, в мае 2017 г. Новиков заявил об угоне новой Toyota Land Cruiser Prado. Мужчина подал в полицию заявление о случившемся, но вместо того, чтоб объявить автомобиль в розыск, правоохранители отдали Новикова под суд за якобы ложный донос. Дескать, он сам продал дорогую иномарку и хочет получить страховку. Полицейские указывали на то, что машина еще до сообщения об угоне пересекла границу с Казахстаном и больше в Россию не возвращалась.

"Суд отклонил предоставленные защитой сведения, что автомобиль до сих пор ездит по области и моему клиенту приходят за него штрафы", - комментирует приговор адвокат Василий Гурко.

Суд же указал, что данный факт не опровергает "собранных по делу доказательств, говорящих о виновности подсудимого в совершении преступления, поскольку свидетельствует лишь о наличии на территории РФ после 12.04.2017 г. транспортного средства аналогичной марки с идентичным государственным регистрационным номером, либо транспортного средства иной марки со схожими государственными регистрационными номерами. При данных обстоятельствах суд не исключает факта использования аналогичного регистрационного номера неустановленными лицами, а также самим Новиковым, вместе с тем ставит под сомнение нахождение на территории РФ транспортного средства с идентификационным номером… об угоне которого заявил Новиков в отдел полиции".

По мнению адвоката Гурко, принятое решение "вопреки процессуальному закону обосновано домыслами и предположениями, выдвинутыми гособвинением".

Ранее адвокат выдвигал версию, что такую же Toyota с поддельными номерами преступники заранее прогнали через границу. Затем в Алма-Ате оформили страховку по ксерокопии новиковского техпаспорта, который тот предъявил полиции, заявив об угоне. И когда машину Новикова украли, у полиции был предлог не объявлять ее в розыск, а у страховой компании появились основания не выплачивать ему страховку.