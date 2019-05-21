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Суды Происшествия

Самарец получил год исправительных работ за то, что сообщил об угоне своего авто

САМАРА. 21 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарец Антон Новиков получил год исправительных работ за сообщение об угоне своей машины. Такое решение вынес судья Андрей Теренин в Октябрьском районном суде после года разбирательств, посчитав, что сообщение было ложным.

Сторона защиты направила в Самарский областной суд апелляционную жалобу на приговор.

Напомним, в мае 2017 г. Новиков заявил об угоне новой Toyota Land Cruiser Prado. Мужчина подал в полицию заявление о случившемся, но вместо того, чтоб объявить автомобиль в розыск, правоохранители отдали Новикова под суд за якобы ложный донос. Дескать, он сам продал дорогую иномарку и хочет получить страховку. Полицейские указывали на то, что машина еще до сообщения об угоне пересекла границу с Казахстаном и больше в Россию не возвращалась.

"Суд отклонил предоставленные защитой сведения, что автомобиль до сих пор ездит по области и моему клиенту приходят за него штрафы", - комментирует приговор адвокат Василий Гурко.

Суд же указал, что данный факт не опровергает "собранных по делу доказательств, говорящих о виновности подсудимого в совершении преступления, поскольку свидетельствует лишь о наличии на территории РФ после 12.04.2017 г. транспортного средства аналогичной марки с идентичным государственным регистрационным номером, либо транспортного средства иной марки со схожими государственными регистрационными номерами. При данных обстоятельствах суд не исключает факта использования аналогичного регистрационного номера неустановленными лицами, а также самим Новиковым, вместе с тем ставит под сомнение нахождение на территории РФ транспортного средства с идентификационным номером… об угоне которого заявил Новиков в отдел полиции".

По мнению адвоката Гурко, принятое решение "вопреки процессуальному закону обосновано домыслами и предположениями, выдвинутыми гособвинением".

Ранее адвокат выдвигал версию, что такую же Toyota с поддельными номерами преступники заранее прогнали через границу. Затем в Алма-Ате оформили страховку по ксерокопии новиковского техпаспорта, который тот предъявил полиции, заявив об угоне. И когда машину Новикова украли, у полиции был предлог не объявлять ее в розыск, а у страховой компании появились основания не выплачивать ему страховку.

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