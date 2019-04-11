За сообщение об угоне своей иномарки самарцу грозит год исправительных работ

В среду, 10 апреля, в Октябрьском районном суде состоялись судебные прения по делу о ложном доносе, в котором обвиняют Антона Новикова.

Напомним, в мае 2017 г. Новиков заявил, что от ТЦ "Мега" у него угнали новую Toyota Land Cruiser Prado. Однако полиция не объявила машину в розыск под предлогом того, что 12 апреля 2017 г. она пересекла границу с Казахстаном и больше на территорию России не возвращалась.

Потерпевшего привлекли к уголовной ответственности, якобы он свой внедорожник продал, но захотел еще и получить страховку по КАСКО.

Гособвинитель Алексей Бородин просил суд назначить Новикову наказание в виде одного года исправительных работ.

Самарец пытается доказать, что у него угнали внедорожник Toyota В четверг, 28 декабря, в прокуратуру Октябрьского района Самары поступила жалоба от местного жителя Антона Новикова, которому сотрудники полиции отказали в возбуждении уголовного дела по факту кражи нового Toyota Land Cruiser Prado.

Адвокат же подсудимого Василий Гурко, подробно проанализировав доказательства, предъявленные прокурором, просил полного оправдания на том основании, что вменяемого Новикову преступления тот не совершал.

"После того как моя машина ушла за границу, мне уже пришло штрафов тысяч на семь, - рассказал подсудимый корреспонденту Волга Ньюс. - Ее постоянно фиксируют на дорогах области и она даже попала в ДТП под Димитровградом".

В своей обвинительной речи этот аргумент прокурор парирует тем, что по области ездит авто с фальшивыми госномерами, ведь нет никаких данных, что у этой машины заводской номер тот же, что в техпаспорте Новикова.

В то же время утверждая, что границу пересекла машина Новикова он не приводит доказательств, что на границе проверяли заводские номера на агрегатах иномарки.

Удивительно, но правоохранителей вполне устраивает, что по области ездит автомобиль с фальшивыми номерами и никто упорно не желает объявить его в розыск, а владельца привлечь к ответственности.

Не менее удивительно, что оперативный сотрудник, работавший по заявлению Новикова, посылал запрос в не во все страховые компании, работающие на территории Казахстана, а именно в ту, где житель Тольятти Алиев оформил на машину Новикова страховой полис гражданской ответственности.

При этом в деле нет никаких упоминаний о доверенности, выданной Новиковым этому гражданину. По мнению защиты, такая прозорливость полицейского наводит на мысль о его осведомленности.

Из речи адвоката вырисовывается такая картина случившегося: преступники такую же Toyota с поддельными номерами заранее прогнали через границу. Затем в Алма-Ате оформили страховку по ксерокопии новиковского техпаспорта, который он предъявил полиции, заявив об угоне. И когда машину Новикова украли, у полиции был предлог не объявлять ее в розыск, а у страховой компании появились основания не выплачивать ему страховку.

"Обвинение моего подзащитного строится на домыслах, а не на фактах, - заявил адвокат Гурко. - Показания свидетелей, что автомобиль был в пользовании Новикова после даты пересечения границы, обвинение в расчет не берет, не стало оно проверять и обстоятельство выдачи страховки, где подпись Алиева явно не его. И таких не изученных обвинителями моментов достаточно, чтобы говорить о невиновности моего клиента. Если он хотел прокрутить аферу, зачем ему нужно было угонять автомобиль со стоянки, где несколько видеокамер наблюдения? Заявил бы, что угнали со двора...."

Если суд вынесет обвинительный приговор у правоохранителей появятся основания возбудить против Новикова еще и дело о мошенничестве, о чем его уже предупреждали, требуя забрать заявление об угоне.