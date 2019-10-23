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Власть и политика

В Самарской области с начала 2020 г. можно будет регистрировать самозанятость

МОСКВА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области с начала 2020 г. станет доступна возможность зарегистрировать самозанятось. Об этом в ходе телепередачи "Право на справедливость" заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"В следующем году мы, обсудив с налоговиками их возможности, договорились о том, что с начала года даем возможность участия в этом эксперименте в том режиме, который сегодня осуществляется в четырех регионах, регионам, которые высокообеспеченные, регионы-доноры — 13 регионов таких", — уточнил глава ведомства.

Отметим, что Самарская область входит в перечень регионов, не являющихся получателями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, т. е. является регионом-донором.

Возможность участия в эксперименте со специальным налоговым режимом для самозанятых пока доступна лишь в четырех пилотных регионах — Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Налоговые ставки, утвержденные в размере 4% на доходы, полученные самозанятым от физических лиц, и 6% — на доходы от юридических лиц, не могут меняться весь период действия эксперимента. Со второго полугодия 2020 г., по словам Антона Силуанова, поучаствовать в эксперименте смогут уже все регионы.

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