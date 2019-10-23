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Дорожное строительство Транспорт и связь

Дату начала строительства Климовского моста определят в ближайшее время

ТОЛЬЯТТИ. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Дата начала строительства мостового перехода через Волгу в районе села Климовка будет определена в ближайшее время. Об этом в  прямом эфире на телеканале "ВАЗ ТВ" сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Фото: samregion.ru

"На этой неделе приезжали партнеры по реализации проекта", - сообщил глава региона и добавил, что уже в этом году на него предусмотрено 2 млрд рублей.

"Мы предполагаем, что до конца года получим и дополнительное финансирование. Наша задача - сейчас сделать задел, чтобы эффективно начать работать в начале следующего года", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Напомним, общая протяженность моста и трассы в обход Тольятти должна составить 97 км, в том числе 3,7 км - непосредственно мост через Волгу. Этот мостовой переход должен стать частью международного транспортного коридора Европа - Западный Китай.

Строительные работы предполагалось начать уже в 2019 г., ввести объект в эксплуатацию планируется в сентябре 2023 года. Прежде озвучивалось, что 67 млрд руб. на строительство мостового перехода может быть получено из федерального бюджета. Общая стоимость строительных работ оценивается в 120,82 млрд рублей. Проезд по мосту хотят сделать платным.

Концессионное соглашение на строительство этого объекта планируется заключить с хозяйственным партнерством "КК "Обход Тольятти", которое в текущем году вышло к правительству региона с соответствующим предложением. Компания была создана в апреле 2019 г. и зарегистрирована в Москве.

Изначально владельцем партнерства являлось ООО "Инфракап", собственники которого - бывший директор федерального центра проектного финансирования ВЭБ.РФ Александр Баженов и Мария Панина. Но в сентябре 2019 г. владельцем 25% ХП "КК "Обход Тольятти" стала "дочка" ГК "Автодор" - ООО "Автодор - Платные дороги".

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