"Великран-Инвест" оштрафовали на 250 тыс. руб. за нарушение этажности при строительстве высотки у ЦАВа

Арбитражный суд Самарской области принял решение оштрафовать ООО "Специализированный застройщик "Великран-инвест" за нарушения при строительстве многоэтажного дома в границах Московского шоссе, пр. Карла Маркса, ул. Булкина и Тупого переулка. Соответствующие документы опубликованы на сайте суда.

Напомним, при строительстве третьей очереди здания, застройщик нарушил градостроительное законодательство и самовольно увеличил количество этажей с одобренных по проекту 26 до 29. Кроме того, компания начала строительство не имея на это соответствующего разрешения.

В связи с этим Госстройнадзор по Самарской области обратился в суд с иском о привлечении "Великран-инвест" к ответственности. Суд признал требования ведомства обоснованными и наложил на компанию штраф в размере 250 тыс. рублей.