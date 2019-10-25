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"Великран-Инвест" оштрафовали на 250 тыс. руб. за нарушение этажности при строительстве высотки у ЦАВа На продажу выставлен многомиллионный долг застройщика поселка "Береза" перед "Фиа-Банком" Налоговики банкротят "Больверк" "Волгатрансстрой-9" оштрафовали за нарушения при строительстве ледового дворца На Московском шоссе недалеко от ЦАВа ведется незаконная стройка

Строительство Строительство и недвижимость

"Великран-Инвест" оштрафовали на 250 тыс. руб. за нарушение этажности при строительстве высотки у ЦАВа

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Арбитражный суд Самарской области принял решение оштрафовать ООО "Специализированный застройщик "Великран-инвест" за нарушения при строительстве многоэтажного дома в границах Московского шоссе, пр. Карла Маркса, ул. Булкина и Тупого переулка. Соответствующие документы опубликованы на сайте суда.

Напомним, при строительстве третьей очереди здания, застройщик нарушил градостроительное законодательство и самовольно увеличил количество этажей с одобренных по проекту 26 до 29. Кроме того, компания начала строительство не имея на это соответствующего разрешения.

В связи с этим Госстройнадзор по Самарской области обратился в суд с иском о привлечении "Великран-инвест" к ответственности. Суд признал требования ведомства обоснованными и наложил на компанию штраф в размере 250 тыс. рублей.

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