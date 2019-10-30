Ремонт и содержание ул. Победы организует один и тот же подрядчик

В Самаре продолжаются комплексные работы на ул. Победы, и в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, ее теперь в круглосуточном режиме содержит и ремонтирует на разных участках один подрядчик.

Дорожные рабочие идут с опережением графика — осваивают объемы, изначально запланированные на 2020 год. При этом обслуживание дороги и прилегающей территории также осуществляется на всем протяжении улицы Победы согласно контрактным обязательствам — от улицы Елизарова вплоть до улицы Гагарина (до этого перекрестка подрядчик обновит участок до конца дорожно-строительного сезона следующего года).

Так, в ночь на 30 октября ремонт осуществлялся в районе пересечения с пр. Кирова. Здесь — финальный этап: по основному ходу новое асфальтобетонное покрытие уложено, рабочие занимались подготовкой к укладке полотна на примыкании к проспекту. С учетом рекомендаций ГИБДД идет устройство так называемого "островка безопасности".

"Это нужно, чтобы автомобилисты не разворачивались в хаотичном порядке. Практически за перекрестком, на месте, где раньше была стихийная парковка машин, а когда-то и небольшие торговые точки, началось обустройство газона. А рядом уже сформирована новая разворотная полоса шириной 9 м — по оценкам специалистов, места хватит не меньше, чем трем автомобилям. Можно будет поворачивать налево при необходимости следовать в сторону улицы Ново-Вокзальная", — пояснил заместитель главного инженера ООО НПФ "XXI Век Даниил Степанов.

Кроме того, рабочие трудятся и на повороте с ул. Победы на улицу Воронежская, в планах — устройство разворотной полосы в районе перекрестка с ул. Краснодонская и дорожного покрытия на примыкании.

Вместе с тем тот же подрядчик и в дневную, и в ночную смены следит за санитарным состоянием улицы (напомним, в границах ул. Елизарова и ул. Гагарина) согласно контракту на 3 года.

Такая практика с этого года реализуется в Самаре впервые и побуждает подрядную организацию максимально качественно и своевременно проводить весь комплекс работ, чтобы продлить срок службы дорожного объекта и минимизировать вероятность возникновения гарантийных дефектов.

Последние дни спецтехника для обслуживания автодороги и пешеходной зоны работает по летнему регламенту. Минувшей ночью были задействованы дорожные пылесосы. Прилотковой части дороги — особое внимание. От качества ее очистки зависит работоспособность ливневой канализации — мусор в нее попадать не должен.

"Также на принципах контракта жизненного цикла работы по содержанию объекта ведутся и будут продолжены на ул. Стара-Загора на участке от ул. Советской Армии до ул. Ташкентская. К зиме подрядчик выведет соответствующие спецмашины для расчистки и вывоза снега, для внесения противогололедных материалов. Поставлена задача очищать не только своевременно и качественно, но и бережно", — резюмировал директор МБУ г. о. Самара "Дорожное хозяйство" Шамиль Халиуллов.