Стартовала новая поощрительная акция среди абонентов "РКС-Самара"

Для того чтобы как можно больше самарцев узнали о личном кабинете на сайте samcomsys.ru, "РКС-Самара" запускает новую акцию — "Получи подарок за регистрацию в личном кабинете". Каждому сотому абоненту, который зарегистрируется впервые с 1 по 30 ноября 2019 года, ресурсоснабжающая организация оплатит месяц пользования холодной водой и канализацией.

На экране компьютера или смартфона каждого 100-го зарегистрировавшегося появится изображение Бобра — корпоративного талисмана РКС — и всплывёт информационное окно со словами: "Поздравляем! Вы — очередной 100-й пользователь, прошедший регистрацию на сайте! Оплата услуг, полученных в предыдущем месяце, будет произведена за счёт ООО "Самарские коммунальные системы".

Но если у абонента есть долг за услуги водоснабжения и водоотведения, бобра он не увидит. Акция проводится только для добросовестных абонентов. Поэтому должники смогут в ней получить приз только в том случае, если до регистрации оплатят все квитанции "РКС-Самара".

Пользоваться личным кабинетом для передачи показаний и оплаты услуг водоснабжения и водоотведения очень удобно. Каждый месяц, не выходя из дома, не тратя время на телефонные разговоры с кол-центром, можно отправить показания счётчиков и оплатить квитанцию без комиссии.

Подробный регламент акции: https://samcomsys.ru/messages/12523

А в декабре всех абонентов ждёт традиционная акция "В Новый год — без старых долгов". Ещё есть время оплатить все долги и получить гарантированный подарок и возможность выиграть призы!