Реформу системы обращения с отходами в Самарской области продлили на два года

Государственная программа по совершенствованию системы обращения с отходами в Самарской области, утвержденная в августе прошлого года, продлится не четыре, как было заявлено изначально, а шесть лет — то есть завершится не в 2022 г, а в 2024 году.

Соответствующие поправки утверждены правительством региона в конце октября текущего года.

За счет средств областного бюджета на реализацию программы запланировано в общей сложности 3,2 млрд рублей. При этом на 2023 и 2024 гг. средства в паспорте программы не заложены.

Напомним, реализация программы стартовала в прошлом году. Ее целями, в частности, является сокращение объемов захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО) и оптимизация системы накопления ТКО.

Системный подход к обращению с ТКО начинает давать результаты Почти год как Самарская область перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Чтобы навести порядок в отрасли и избавить регион от свалок, поменялся сам принцип обращения с мусором. Сбором, вывозом, сортировкой и утилизацией ТКО отныне занимается региональный оператор. О первых итогах работы рассказал директор ООО "ЭкоСтройРесурс" Михаил Захаров.

Так, доля ТКО, отправленных на утилизацию (в общем объеме образованных отходов) должна с 3,8% в 2019 г. вырасти до 14,2% в 2030 г., доля ТКО, направленных на обработку, согласно индикаторам госпрограммы, должна с 37,6% (2019 г.) вырасти до 100% уже к 2022 году.

Также в период действия программы планируется за счет средств областного бюджета провести реконструкцию мусоросортировочной станции в Сызранском районе (312 млн руб.), построить мусоросортировочные комплексы в Хворостянском (148 млн), Большечерниговском (74 млн), Нефтегорском (103 млн), Кинель-Черкасском (162 млн), Челно-Вершинском (103 млн), Сергиевском (103 млн), Похвистневском (148 млн), Кинельском (354 млн) и Борском (30 млн) районах, а также в Тольятти (112 млн).

Помимо этого запланировано создание сортировочно-перегрузочного комплекса с площадкой сезонного накопления отходов в селе Рождествено (218 млн руб.), реконструкция мусоросортировочного комплекса в Ставропольском районе области (339 млн) и строительство экотехнопарка "Красноярский" (760 млн). Также в рамках госпрограммы региональные власти хотят выделить 100 млн руб. муниципалитетам на закупку мусоросборников уже в текущем году.

Кроме того, программа предусматривает большое количество мероприятий по реконструкции действующей инфраструктуры и созданию новой за счет внебюджетных источников.

По планам властей, общий объем вложений инвесторов должен составить 4,98 млрд рублей (до 2022 года включительно).