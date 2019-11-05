Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в пособничестве террористам из "Джебхат ан-Нусра"

В сентябре 2019 г. сотрудники УФСБ России по Самарской области пресекли один из каналов финансирования международной террористической организации "Джебхат ан-Нусра" и задержали местного жителя, предположительно, причастного к перечислению денег на нужды указанной МТО. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ведомства.
26 сентября в отношении задержанного возбудили уголовное дело о содействии террористической деятельности (ч.1.1 ст. 205.1 УК РФ). В суде ему избрали меру пресечения - арест.
Сейчас региональное УФСБ проводит комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по вскрытию и документированию всех обстоятельств преступной деятельности задержанного.