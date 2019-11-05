Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в пособничестве террористам из "Джебхат ан-Нусра"

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В сентябре 2019 г. сотрудники УФСБ России по Самарской области пресекли один из каналов финансирования международной террористической организации "Джебхат ан-Нусра" и задержали местного жителя, предположительно, причастного к перечислению денег на нужды указанной МТО. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ведомства.