HR-специалисты подключаются к "Серебряному Лучнику"

В агентстве "ПРАТОН" состоялась встреча HR-специалистов, соорганизатором которой выступил центр обучения "Персонал-Эксперт". Представители компаний получили приглашение к участию в региональном этапе Национальной премии "Серебряный Лучник" в номинации "Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа".

История регионального этапа "Лучника" насчитывает уже десять лет. Все это время аудитория участников последовательно расширялась. Сейчас свои проекты на премию выдвигают не только специалисты по связям с общественностью, но и СМИ, благотворительные организации, маркетологи, социологи. Татьяна Мокшина, исполнительный директор премии "Серебряный Лучник — Самара", рассказала HR-специалистам, в какой номинации и на каких основаниях они могут участвовать в проекте.

"Сегодня эффективная организация внутрикорпоративных коммуникаций в компаниях — задача номер один как для HR-специалистов, так и для специалистов в области общественных связей. Поэтому номинация "Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа" — одна из ключевых в "Лучнике". Надеемся на интересные и актуальные с точки зрения опыта проекты!" — говорит Татьяна Мокшина.

"Премия "Серебряный Лучник" — знаковое мероприятие региона. Мы с удовольствием приняли в ней участие и стали партнерами премии. Будет интересно познакомиться с проектами в номинации "Внутрикорпоративные коммуникации". У нас большой коллектив, неравнодушные и творческие сотрудники, поэтому новые идеи всегда востребованы", — отмечает HR-бизнес-партнер Самарского филиала ПАО "Ростелеком" Наталья Скибенко.