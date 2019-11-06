Власти региона планируют сэкономить на обслуживании госдолга в 2019 году около 900 млн рублей

Правительство Самарской области утвердило основные направления государственной долговой политики региона на 2020 г. и плановый период 2021-2022 годов.

В постановлении отмечается, что в 2018 г. областные власти активно работали над сокращением объема госдолга региона, а также средств, которые тратятся на его обслуживание. Так, по состоянию на 1 января 2019 г. объем госдолга Самарской области составлял 54,8 млрд руб., сократившись по отношению к показателю 1 января 2018 г. на 9,6 млрд рублей. Уровень долговой нагрузки, таким образом, составил 38%, "достигнув докризисного уровня 2013 года".

"Рекордного снижения объема долговых обязательств региона удалось достичь за счет полного досрочного погашения кредитов коммерческих банков прошлых лет и кредита Международной финансовой корпорации, а также отказа от привлечения новых банковских кредитов", — уточняется в документе и добавляется, что меры по эффективному управлению госдолгом позволили сократить расходы, запланированные на его обслуживание в 2018 г., на 800 млн рублей.

Ожидаемый объем госдолга по итогам 2019 г. должен составить 54,6 млрд руб., а экономия на его обслуживании - 900 млн рублей.

В 2020 г. основные направления долговой политики Самарской области будут определяться макроэкономической ситуацией, требованиями бюджетного законодательства, а также условиями соглашений, заключенных между правительством региона и федеральным Министерством финансов в декабре 2017 г. и предусматривающих реструктуризацию обязательств региона перед РФ по бюджетным кредитам, привлеченным в 2015-2017 годах.

Соглашениями предусмотрена рассрочка по погашению долгов по выплате бюджетных кредитов на семь лет — с 2018 по 2024 годы. И это является первым этапом реструктуризации. Условием вхождения региона во второй этап в 2020 г., предусматривающий продление рассрочки до 12 лет (то есть до 2029 г. включительно), является "соответствие темпов роста собственных доходов консолидированного бюджета Самарской области в 2018 и 2019 годах фактическому уровню инфляции".

"Задачей правительства Самарской области является осуществление всех необходимых мер для получения регионом льготных условий реструктуризации бюджетных кредитов до 12 лет, что сократит объем привлечения рыночных заимствований для рефинансирования бюджетных кредитов и, соответственно, уменьшит расходы на обслуживание государственного долга в 2020–2022 годах", — поясняется в документе.

Также в постановлении отмечается, что с 2017 г. регион проводит политику по сокращению объема государственных заимствований, и в 2020–2022 гг. планирует ее продолжить. "В этой связи привлечение заемных ресурсов в предстоящий период планируется в основном только на рефинансирование погашаемых заимствований прошлых лет", — добавляют разработчики документа.

При этом основными инструментами реализации долговой политики в этот период станут рыночные заимствования.

К 1 января 2021 г., по плану региональных властей, уровень долговой нагрузки региона по всем видам обязательств должен составить не более 47%, к январю 2022 г. — не более 45%, а еще спустя год — не выше 43%.

Напомним, проект бюджета Самарской области на 2020 г. и плановый период 2021–2022 гг. был представлен региональными властями в конце октября. Предполагается, что в 2020 г. бюджет будет бездефицитным, доходы и расходы его составят 149,3 млрд рублей.