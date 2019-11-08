Сотрудника отрадненской больницы накажут за разглашение врачебной тайны

В Отрадном сотрудник больницы заплатит штраф за нарушение врачебной тайны. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Ранее во время проверки прокуратура обнаружила, что больница в ответ на запрос адвоката предоставила сведения об обращениях женщины за оказанием медицинской помощи. При этом пациентка не давала письменное согласие о разглашении сведений, составляющих врачебную тайну. Также она не наделяла адвоката полномочиями по их истребованию.

Из-за этого в отношении должностного лица возбудили административное дело по ст. 13.14 КоАП РФ. Мировой суд Отрадного привлек сотрудника больницы к административной ответственности — штрафу 4 тыс. рублей.