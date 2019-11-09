В Сергиевском районе задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков

Сотрудники группы по контролю за незаконным оборотом наркотиков Отдела МВД России по Сергиевскому району задержали на месте подозреваемого в хранении и употреблении наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В помещении котельной дома по ул. Сквозная было обнаружено, изъято и направлено на экспертизу вещество растительного происхождения, в сухом измельченном состоянии, а также части растений с характерными внешними признаками растений конопли.

Подозреваемый задержан правоохранителями на месте. Исследование показало, что растительное вещество является наркотическими средствами в крупном размере: марихуаной общей массой 151,2 г и тетрагидроканнабиноилом общей массой 0,11 г.

По данным полицейских, задержанному 26 лет. Уроженец села Сергиевск Самарской области ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления — в 2019 г. был приговорен судом к 180 часам обязательных работ. Злоумышленник в ходе опроса пояснил полицейским, что нарвал и хранил наркосодержащие растения для личного употребления, без цели сбыта.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств...".

Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей. В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.