В пос. Рубежный появилось новое пространство для спорта и отдыха

В субботу, 9 ноября, в Куйбышевском районе на ул. Воздушного Флота, 1 состоялось торжественное открытие общественной территории "Новый Рубеж", благоустроенной в рамках реализации губернаторского проекта "СОдействие".

Инициативная группа жителей микрорайона Рубежный выступила с предложением организовать на пустующей территории новое многофункциональное пространство, где могли бы с пользой проводить время жители всех возрастов.

В течение лета были проведены масштабные работы по благоустройству территории для спорта и отдыха "Новый рубеж": оборудованы пешеходные дорожки для прогулок жителей микрорайона, установлены лавочки и урны. Для занятий спортом сделано футбольное поле с искусственным покрытием 40 х 20 м, оборудована площадка с тренажерами и для занятий воркаутом. Установлен современный игровой комплекс с антитравматическим покрытием.

На реализацию проекта "Новый Рубеж" было заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Самарской области в размере чуть более 5 млн рублей. Важное условие проекта — софинансирование со стороны жителей. Как отмечает глава администрации Куйбышевского внутригородского района Алексей Коробков, активное участие в софинансировании приняли и представители бизнеса.

"Это один из самых масштабных проектов благоустройства общественного пространства в регионе, реализованный в рамках губернаторского проекта "СОдействие" в этом году. Надо сказать, что работа над проектом очень сплотила жителей данной территории, они постоянно были в диалоге с подрядчиком и контролировали работы буквально каждый день. Я уверен, что на этой территории будет порядок — жители здесь очень активные и долго ждали благоустройства," — говорит Алексей Коробков.

Территория для занятий спортом и комфортного отдыха выросла фактически в чистом поле во многом благодаря энтузиазму жителей. Во время реализации данного проекта был использован комплексный подход к благоустройству прилегающей территории. Организованы работы по отсыпке прилегающей дороги, покос травы.

Уже вовсю идёт подготовка к зимнему сезону. Хоккейную коробку обновили силами предприятий благоустройства, отремонтировали раздевалку на 20 человек, обновили сцену и каркас под установку в будущем новогодней елки.

Активный житель пос. Рубежное Марсель Девлеканов организовал работу по нанесению граффити на раздевалку для детей. В 2018 году данный каток стал победителем городского конкурса "Лучший ледовый каток" в номинации "Лучший дворовый каток".

Местные жители содержат лед в идеальном состоянии, расчищают снег. Здесь проходят тренировки и соревнования по хоккею и фигурному катанию. Весной совместно с активными жителями микрорайона на прилегающей территории были высажены 120 саженцев сосен, тополей, кедра.

Стоит отметить, что в 2020 году инициативные жители микрорайона также решили принять участие в конкурсном отборе территорий для благоустройства в рамках губернаторского проекта "СОдействие". Они надеются реализовать проект "Новый Рубеж 2", который включает в себя строительство новой капитальной сцены для проведения массовых мероприятий и общих праздников, дальнейшее благоустройство пешеходной зоны для прогулок, установку ограждений по периметру благоустроенного общественного пространства.