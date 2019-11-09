16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В пос. Рубежный появилось новое пространство для спорта и отдыха Гордума Самары просит разрешить коммунальщикам повысить тарифы на 6,8% Самарские активисты не смогли оспорить привязку мусорных тарифов к метражу В Волгаре на сутки отключат воду Реформу системы обращения с отходами в Самарской области продлили на два года

ЖКХ и благоустройство Общество

В пос. Рубежный появилось новое пространство для спорта и отдыха

САМАРА. 9 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 25
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 9 ноября, в Куйбышевском районе на ул. Воздушного Флота, 1 состоялось торжественное открытие общественной территории "Новый Рубеж", благоустроенной в рамках реализации губернаторского проекта "СОдействие".

Фото: samadm.ru

Инициативная группа жителей микрорайона Рубежный выступила с предложением организовать на пустующей территории новое многофункциональное пространство, где могли бы с пользой проводить время жители всех возрастов.

В течение лета были проведены масштабные работы по благоустройству территории для спорта и отдыха "Новый рубеж": оборудованы пешеходные дорожки для прогулок жителей микрорайона, установлены лавочки и урны. Для занятий спортом сделано футбольное поле с искусственным покрытием 40 х 20 м, оборудована площадка с тренажерами и для занятий воркаутом. Установлен современный игровой комплекс с антитравматическим покрытием.

На реализацию проекта "Новый Рубеж" было заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Самарской области в размере чуть более 5 млн рублей. Важное условие  проекта — софинансирование со стороны жителей. Как отмечает глава администрации Куйбышевского внутригородского района Алексей Коробков, активное участие в софинансировании приняли и представители бизнеса.

"Это один из самых масштабных проектов благоустройства общественного пространства в регионе,  реализованный в рамках губернаторского проекта "СОдействие" в этом году. Надо сказать, что работа над проектом очень сплотила жителей данной территории, они постоянно были в диалоге с подрядчиком и контролировали работы буквально каждый день. Я уверен, что на этой территории будет порядок — жители здесь очень активные и долго ждали благоустройства," — говорит Алексей Коробков.

Территория для занятий спортом и комфортного отдыха выросла фактически в чистом поле во многом благодаря энтузиазму жителей.  Во время реализации данного проекта был использован комплексный подход к благоустройству прилегающей территории. Организованы работы по отсыпке прилегающей дороги, покос травы.

Уже вовсю идёт подготовка к зимнему сезону. Хоккейную коробку обновили силами предприятий благоустройства, отремонтировали раздевалку на 20 человек, обновили сцену и каркас под установку в будущем новогодней елки.

Активный житель пос. Рубежное Марсель Девлеканов организовал работу по нанесению граффити на раздевалку для детей. В 2018 году данный каток стал победителем городского конкурса "Лучший ледовый каток" в номинации "Лучший дворовый каток".

Местные жители содержат лед в идеальном состоянии, расчищают снег. Здесь проходят тренировки и соревнования по хоккею и фигурному катанию. Весной совместно с активными жителями микрорайона на прилегающей территории были высажены 120 саженцев сосен, тополей, кедра.

Стоит отметить, что в 2020 году инициативные жители микрорайона также решили принять участие в конкурсном отборе территорий для благоустройства в рамках губернаторского проекта "СОдействие". Они надеются реализовать проект "Новый Рубеж 2", который включает в себя строительство новой капитальной сцены для проведения массовых мероприятий и общих праздников, дальнейшее благоустройство пешеходной зоны для прогулок, установку ограждений по периметру благоустроенного общественного пространства.

Гид потребителя

Фото на сайте

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

В Самаре прошел первый городской субботник

В Самаре прошел первый городской субботник

Коммунальная авария на пр. Ленина

Коммунальная авария на пр. Ленина

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1