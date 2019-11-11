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Дорожное строительство Транспорт и связь

Стало известно почему рядом с Кировским мостом выросла гора грунта

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Возле Кировского моста в Самаре поднялась гора грунта, уже достигшая высоты пятиэтажного дома. Как сообщает "Самарское обозрение", причина в том, что из-за решения экспертизы из подряда исчезла статья расходов на прием мусора полигоном. Теперь минтранс должен разработать допсоглашение к контракту на несколько десятков миллионов рублей, чтобы строители могли вывезти землю.

Напомним, в апреле 2019 г. региональное министерство транспорта и автомобильных дорог разыграло подряд на ремонт дороги в Самаре — пр. Кирова на участке от ул. Ветлянской до мостового перехода "Кировский". Контракт достался ООО "Самаратрансстрой", его стоимость составила 308,9 млн рублей. В текущем году компания должна получить 257,3 млн рублей. Финансирование осуществляется за счет федерального бюджета в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Остальную часть денежных средств "Самаратрансстрой" получит в 2020 г. из бюджета области.

Завершить подряд компания должна к 30 ноября 2020 года. Причем непосредственно строительные работы необходимо закончить до 1 октября 2020 года. Ремонт дороги включает в себя расширение до четырех полос, установку освещения, обустройство регулируемых пешеходных переходов и тротуаров. Это должно повысить пропускную способность Кировского моста.

В процессе строительства дороги грунт свозился на участок в начале улицы. Сейчас гора выросла до уровня -4-5 этажного здания.

Как пояснил иректор "Самаратрансстроя" Сергей Сурков, ситуация связана с тем, что в статье расходов для данного подряда отсутствует статья оплаты приема мусора на полигон, лишь доставка до него. Причем нюанс в том, что минтранс изначально вносил эти расходы в контракт, но областная экспертиза при проверке контракта убрала их, чтобы не оплачивать из бюджета. 

"Гора грунта образовалась, потому что его некуда вывозить. Проектом предусмотрен лишь вывоз излишек грунта на полигон "Преображенка", но в контракте нет денег на его утилизацию. Объект будет сдаваться на следующий год, возможно, к этому времени заказчик решит проблему", — рассуждает Сурков.

Также в "Самаратрансстрое" заметили, что складирование грунта, а затем его вывоз на полигон ведут к удорожанию контракта, так как требуется дополнительная работа техники. На данный момент объем грунта, по словам Сергея Суркова, уже составляет 75 тыс. тонн.

Как уточнили в ГУП "Экология", занимающемся эксплуатацией мусорного полигона "Преображенка", строительный мусор принимается по 339 руб. за тонну. Исходя из этого, "Самаратрансстрою" или минтрансу придется заплатить 25,4 млн руб. для вывоза образовавшей горы.

В министерстве транспорта и автомобильных дорог подтвердили, что готовы заключить допсоглашение к контракту. "Завершение работ по капитальному ремонту проспекта им. Кирова по государственному контракту предусмотрено в 2020 году. В данный момент на территории Самарской области отсутствуют расценки на утилизацию грунта. В 2020 г. работы по утилизации и вывозу мусора на полигон ТБО будут включены в перечень работ в качестве дополнительных. Плечо перевозки предусмотрено", — пояснили "СО" в минтрансе.

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