В баре "Хьюстон" пройдет благотворительный концерт, посвященный зоозащите

В Самаре 16 ноября музыканты и зоозащитники соберутся в баре "Хьюстон" на благотворительном концерте в рамках международного фестиваля "Рок в защиту животных".

Инициатором фестиваля выступил владимирский поэт, автор текстов песен для рок-групп Дмитрий Малов. В 2018 г. на его призыв в соцсетях откликнулись коллеги из десятков городов России и СНГ, и теперь фестиваль проходит более чем в 80 городах страны и ближнего зарубежья.

"Наша главная цель — рассказать, что животные тоже имеют право на жизнь и защиту от жестокого обращения, — рассказал Дмитрий Малов. — Также важной задачей считаем популяризацию идеи стерилизации домашних и бездомных кошек и собак, чтобы на свет не появлялись никому не нужные, обреченные на гибель котята и щенки. Ну и, конечно, средства от продажи билетов на каждый из концертов идут в помощь приютам для животных".

В Самаре зоозащитный фестиваль пройдет уже третий раз. На сцену поднимутся как постоянные участники: группы "Третье измерение", VinnyGreat, Kreek City, "Смена сюжета", так и новые участники: Gravity Lines и OUE. Все собранные средства передадут приюту "ЗооСпасение". Кроме того, зрители могут принести на фестиваль гостинцы для животных. А волонтеры проекта "Вторсырье на благотворительность" на фестивале расскажут, как снизить экологический след и уменьшить вредное воздействие на окружающую среду.

Начало в 18:00. Вход 200 рублей.