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Общество

В Самаре начался монтаж новогодней иллюминации

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники МП "Самарагорсвет" начали украшать город в рамках подготовки к новогодним праздникам, сообщает пресс-служба администрации областной столицы.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

До старта монтажных работ 1/3 элементов иллюминации отремонтировали. Так, полностью восстановили полюбившуюся горожанам композицию "Дед Мороз на тройке": перетянули гирлянды, покрасили конструкцию. Проведена значительная работа и по приведению в порядок других световых инсталляций, имеющихся в наличии с прошлых лет. Несколько фигур с подсветкой уже установлены, их работоспособность протестирована. Например, в сквере в пос. Красная Глинка накануне появился "Снеговик"; две фигуры размещены в сквере "Солнечная поляна", который был благоустроен в прошлом году по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды".

В настоящее время электромонтеры трудятся и на высоте — занимаются комплексным оформлением деревьев разных пород. Начали с центральных районов. В частности, 13 ноября работали на ул. Молодогвардейская. Всего же в городе украсят больше 1 тыс. деревьев — только на них потребуется около 100 км гирлянд. В основном гирлянды закрепляют на стволах. Специалисты утверждают, что процедура эта для деревьев безвредна.

Кроме того, в Самаре приступили к монтажу деревянных постаментов для установки светодинамических фонтанов — в этом году их будет 10 единиц. Так, соответствующие работы выполнялись в сквере им. В. Высоцкого. Световой фонтан украсит сквер со стороны ул. Ленинградская.

"Мы стараемся для всех горожан и просим их не портить конструкции. Также необходимо учесть, что все светодинамические фонтаны находятся под напряжением. Для повышения безопасности мы дополнительно огораживаем конструкции. За ограждения заходить не рекомендуется", — пояснил главный инженер "Самарагорсвета" Владислав Бобунов.

Кроме тех светодинамических композиций, которые уже использовались для украшения города в преддверии Нового года, будут и новые. В первую очередь ими украсят общественные пространства, комплексно благоустроенные в текущем году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" по программе "Формирование комфортной городской среды". На таких территориях разместят световые деревья, фонтаны и другие фигуры с подсветкой. Также на склоне у монумента Славы будет смонтирован целый каскад светящихся фонтанов.

Новое световое украшение предусмотрено и для пр. Ленина. Старую гирлянду вдоль проспекта демонтируют, после чего повесят новые консоли, название которых — "Бокал с шампанским".

Традиционно одной из самых ярких улиц города — с большим количеством иллюминации — станет и пешеходная Ленинградская.

"В монтажных работах в разных районах Самары задействуются до 40 человек ежедневно. Еще около двух недель будем устанавливать имеющиеся элементы светового декора, после чего приступим к монтажу новой иллюминации, закупленной в этом году. Производитель планирует начать поставки со следующей недели", — добавил Владислав Бобунов.

Иллюминация будет включаться и выключаться вместе с уличным освещением. В некоторых местах с учетом обращений жителей иллюминация заработает в так называемом режиме ночной фазы: до 01:00, затем — ночной перерыв до 06:00 с последующим включением, а выключение — утром, тоже вместе с системой уличного освещения.

Планируется, что вся иллюминация в городе заработает к 1 декабря.

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