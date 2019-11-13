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Преступления Происшествия

На директора ООО "СТМ" завели уголовное дело из-за аренды арестованного имущества

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре после прокурорской проверки возбудили уголовное дело в отношении руководителя ООО "СТМ". Его обвиняют в незаконной сдаче в аренду арестованного имущества предприятия (ч. 1 ст. 312 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По данным надзорного ведомства, гендиректор ООО "СТМ" А.Зайцев знал, что пристав арестовал установки и пресс, но незаконно передал это имущество в аренду ООО "Волга Инвест".

Кроме того, главному судебному приставу Самарской области внесли представление из-за ненадлежащего контроля за арестованным имуществом со стороны сотрудников его ведомства.

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