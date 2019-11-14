Денис Волков: "Сортировка и переработка ТКО должна привести к уменьшению платы за вывоз мусора"

В четверг, 14 ноября в рамках круглого стола эксперты по экологической тематике обсудили ситуацию с раздельным сбором, сортировкой и переработкой мусора в Самарской области. В мероприятии приняли участие: заместитель министра по энергетике и ЖКХ Самарской области Наталья Ржевская, представители регионального оператора по обращению с ТКО, депутат Самарской губернской думы Денис Волков, эко-волонтеры и топ-менеджмент коммерческих предприятий, чья деятельность связана с вторсырьем.

На сегодняшний день в регионе официально существуют 12 полигонов и 4 объекта по сортировке и частичной переработке мусора. Но этого очевидно недостаточно. Так, до 2024 года в Самарской области должны ввести три современных комплекса по обращению с ТКО — в Волжском, Красноярском и Ставропольском районах. Об этом сообщила Наталья Ржевская. После того как область выйдет на стопроцентную сортировку, необходимо приступить к решению вопроса по переработке мусора. Как отметил Денис Волков, на сегодняшний день население не видит экономических стимулов для раздельного сбора. "Безусловно, есть сознательные граждане в Самарской области, но их не так много по сравнению со всем регионом. Люди должны понимать, зачем они это делают, к чему это приведет. А помимо улучшения экологической ситуации в области, сортировка и переработка ТКО должна привести к уменьшению платы за вывоз мусора, то есть к оплате по факту его накопления, а не по нормативу", — прокомментировал Волков.

Участники круглого стола согласились с доводами депутата. В свою очередь, Наталья Ржевская заявила, что министерство совместно с регоператором работает в этом направлении. Кроме того, в стадии проработки и другой важный вопрос — приведение в единообразие контейнерных площадок в муниципалитетах. Ведь одним из важнейших условий сортировки мусора и оплаты по факту накопления мусора, а не по нормативу — это доступ к контейнерам только жильцов МКД, к которым относится площадка.

Эксперты также выслушали волонтеров Самарской области, работающих на таких известных проектах по экологии, как "Вторсырье на благотворительность" и "Вместе". Участники круглого стола сошлись во мнении, что работа, которую проводят ребята — поистине "титаническая". Они организуют акции по раздельному сбору мусора, проводят уроки в школах, ведут пропаганду бережного отношения к природе в соцсетях. Денис Волков еще раз напомнил о своей инициативе по введению грантовой поддержке эко-активистам на уровне области. Наталья Ржевская поддержала идею и пообещала принять участие в ее обсуждении на уровне губернской думы.