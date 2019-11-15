В Самарской области будут тестироваться "умные" остановки

"Умные" остановки, которые будут автоматически вызывать автобус, могут появиться в пилотном режиме в 2020 г. в Самарской, Волгоградской и Курской областях, следом — в Московской, Тамбовской и Томской областях, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя НТИ "Автонет", пресс-секретаря НП "Глонасс" Ярослава Федосеева.

"Разработка будет автоматически выводить автобус на маршрут, в случае, если на ней соберется от пяти до 10 человек. Такая технологическая новинка создается в рамках платформы "Автодата". В пилотном режиме разработку планируется внедрить в 2020 г., полноценно сервис заработает годом позднее — в 2021 г.", — сказал Федосеев, отметив, что создание макета нового сервиса уже началось.

Принцип работы инновационного сервиса следующий: необходимо нажать на специальную кнопку вызова автобуса, установленную на остановке, после чего система проверяет количество пассажиров с помощью видеодетектора. Если пассажиров более пяти, система автоматически выводит автобус на маршрут.

В новом сервисе предусмотрены услуги для пенсионеров и других льготников — для них на автобусной остановке будет установлена кнопка вызова социального такси. "К примеру, если пенсионер не успевает к врачу из-за долгого отсутствия общественного транспорта, то сможет прямо на остановке с помощью кнопки вызвать льготное такси", — пояснил Федосеев.

Также предусмотрена возможность заранее вызвать автобус, если поездку планирует совершить группа из нескольких человек. "Фактически человек сможет заранее информировать автобусного перевозчика о своем намерении поехать завтра в шесть утра. При условии, если количество заявок будет превышать необходимую экономическую норму (ее определят в мэрии города), человек увидит сигнал, что автобус будет готов и точно приедет к назначенному времени", — отметил Федосеев.

"Функционал сервиса еще может измениться. Пока речь идет о внедрении исключительно технологии", — уточнил он.