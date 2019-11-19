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Преступления Происшествия

В Самаре вынесли приговор по делу о разглашении государственной тайны

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В октябре 2018 г. сотрудники УФСБ России по Самарской области во время оперативно-розыскных мероприятий получили информацию о возможной причастности 55-летнего директора подведомственного Департаменту информационных технологий и связи Самарской области ГБУ "Региональный центр телекоммуникаций" (ГБУ "РЦТ") к разглашению сведений, составляющих государственную тайну, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ведомства.

"В дальнейшем установлено, что директор ГБУ "РЦТ", в силу занимаемой должности имевший допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, разгласил перед главным инженером РЦТ, не имевшим соответствующего допуска, известные ему сведения", - пояснили в УФСБ России по Самарской области.

30 октября 2018 г. следственным отделом ведомства в отношении директора ГБУ "РЦТ" возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 283 УК РФ.

По окончании следствия он предстал перед Самарский областным судом, который признал его виновным и приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. В УФСБ России по Самарской области отметили, что дело слушалось в суде в закрытом режиме.

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