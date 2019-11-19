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Бюджет Самарской области на три года принят в первом чтении

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 19 ноября, состоялось 46-е внеочередное заседание Самарской губернской думы, на котором парламентарии рассмотрели законопроект "Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов".

При формировании главного финансового документа региона были учтены просьбы жителей губернии, депутатов, а также глав городов и районов. Доходы бюджета составят 149,3 млрд руб. — в основном за счет поступлений налоговых платежей на прибыль от организаций и доходов физических лиц.

"Положительная динамика промышленного производства отмечается уже несколько лет подряд. Наш регион — один из лидеров в стране по темпам роста внебюджетных инвестиций. В прошлом году этот показатель составил 9,3%, в этом году прогнозируем рост еще на 4,8%. В проекте бюджета предусмотрено увеличение инвестиционных расходов. В 2020 году общий объем капитальных вложений с учетом средств дорожного фонда превысит 30 млрд рублей", — подчеркнул глава регионального кабинета министров Виктор Кудряшов.

При этом продолжается активная работа по снижению объема государственного долга региона — задача, которую поставил Дмитрий Азаров с первых дней работы в должности главы региона. За последние два года госдолг губернии сократился на более чем 12,6 млрд руб. и на начало года составит 54,6 млрд рублей.

Министр управления финансами региона Андрей Прямилов на заседании регионального парламента отметил, что основная часть средств при расходовании бюджета будет направлена на решение приоритетных социально-экономических задач, реализацию национальных проектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным.

"Доля расходов социального характера составляет более 85% от общего объема расходов областного бюджета на 2020 год, в том числе в сферах: образования (26,6%), социальной политики (26,2%), здравоохранения (7,6%), физической культуры и спорта (3,8%), культуры (2,1%), национальной экономики (19,7%)", — подчеркнул министр.

"Наша работа, направленная на динамичное и ускоренное развитие экономики, привлечение инвестиций, уже дает свой результат. Доходная часть бюджета Самарской области выросла более чем на 5 млрд руб. к уточненному плану этого года. И это только собственные средства, без учета поступлений из федерального центра", — подчеркнул губернатор Дмитрий Азаров.

Председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике регионального парламента Марина Сидухина отметила, что социальная политика при планировании бюджета находится в приоритете.

"Сегодня существенные средства направляются на реализацию новых мер социальной поддержки, которые были предложены губернатором Самарской области, на индексацию уже существующих соцвыплат, — подчеркнула депутат. — Это забота о всех категориях населения: о детях, семьях, в том числе многодетных, о наших пенсионерах, ветеранах и тружеников тыла".

В проекте бюджета на 2020–2022 годы предусмотрены средства на улучшение жилищных условий молодых семей. 1280 молодых семей смогут получить жилье уже в будущем году. Также заложены средства на компенсацию процентов по ипотеке семьям с детьми, участникам программы "Молодой семье — доступное жилье", достигшим 36-летнего возраста.

Губернатором было принято еще одно важное решение — обеспечивать детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в учреждениях общего и среднего профессионального образования, двухразовым питанием.

Также с 1 января следующего года будут проиндексированы выплаты и доплаты региональным льготникам — ветеранам труда, ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, ветеранам труда Самарской области и некоторым другим категориям. Принято решение об индексации заработной платы всем работникам бюджетной сферы, не попавшим под действие "майских" указов президента.

Бюджетом определены средства и на подготовку и проведение празднования 75-й годовщины Победы. Кроме того, будут выполнены работы по ремонту и благоустройству военно-исторических мемориальных комплексов (памятников), мест захоронений участников Великой Отечественной войны.

В следующем году из регионального бюджета на реализацию нацпроектов будет направлено 10,4 млрд рублей. В ближайшие три года более 30 млрд руб. запланировано на проектирование, строительство и реконструкцию 11 объектов здравоохранения (6 поликлинических отделений, инфекционный корпус Сызранской горбольницы, здание Нефтегорской ЦРБ и др.), 15 детских садов (в Самаре, Тольятти, Чапаевске, Волжском, Красноярском, Ставропольском районах), 5 новых школ (3 в Самаре, по одной — в Тольятти и Ставропольском районе), 9 учреждений культуры.

Впервые за несколько лет на территории региона будут возведены и реконструированы корпуса в 7 детских оздоровительных лагерях и 2 учреждений социального обслуживания населения. Запланировано устройство 54 многофункциональных спортивных площадок и 12 универсальных спортивных комплексов.

Депутаты рассмотрели и приняли законопроект "Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов" в первом чтении. "Была проведена большая серьезная подготовительная работа по подготовке главного финансового документа Самарской области", — отметил успех совместной работы губернатора, правительства региона и парламентариев председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников.

Законопроект об областном бюджете во втором чтении депутаты рассмотрят уже 4 декабря. Планируется внесение поправок с учетом поступлений из федерального бюджета.

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