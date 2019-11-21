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Общество

Рыбачивший у Жигулевской ГЭС нарушитель лишился моторной лодки

ЖИГУЛЕВСК. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области рыбак-нарушитель лишился улова и моторной лодки, сообщает пресс-служба Средневолжского ТУ Росрыболовства.

Мужчину задержали 17 ноября в ходе проведения рыбоохранного рейда по реке Волге на участке от устья р. Сок до нижнего бьефа плотины Жигулевской ГЭС. Он осуществлял рыбную ловлю в границах рыбоохранной зоны (менее чем в 2 км от нижнего бьефа) плотины Жигулевской ГЭС.

Наловить нарушитель успел 24 экземпляра судака. Теперь он привлечен к ответственности, лодку и рыбу у него изъяли.

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