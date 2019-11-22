В Школе межнациональных коммуникаций говорили о Самаре, Тбилиси и гражданской позиции

21 ноября в Межвузовском гуманитарном центре Самарского университета состоялось третье занятие Школы межнациональных коммуникаций. В качестве гостя во встрече принял участие Армен Арутюнов, редактор отдела "Культура" в "Волжской коммуне". Издание является информационным партнёром проекта.

В начале встречи гость поделился со слушателями #ШМК2019 своей историей, в которой плотно переплетены Азия и Европа, восток и запад, Грузия и Россия. Отвечая на вопрос аудитории "как же всё-таки определить национальную принадлежность человека?", Армен привел три критерия, обозначенных грузинским общественным деятелем середины 19-го — начала 20 века Ильёй Чавчавадзе: владение языком, вероисповедание, место рождения. Примеряя на себя эти критерии, сам Армен затрудняется однозначно отнести себя к определенной национальности: этнический армянин, родился в Тбилиси, где получил высшее образование, в совершенстве освоил русский и грузинский языки, ввиду личных обстоятельств, будучи уже взрослым человеком, переехал в Самару.

В ходе обсуждения гость и слушатели пришли к выводу о том, что родной и близкой может неожиданно стать культура другого народа, другой страны, другого города. Как и на прошлых занятиях #ШМК2019, на встрече зашёл разговор о стереотипах и их влиянии на бытовое общение, на восприятие друг друга людьми разных культур. Армен поделился, как привыкал жить по-самарски, как открывал новое для себя в русском языке и его "самарском варианте", что чрезвычайно развеселило присутствовавших на встрече коренных жителей города.

Вот уже более 12 лет Армен живёт и работает в нашем городе, зная о нём и любя его не меньше коренных самарцев. Знакомство с заслуженным архитектором России Ваганом Каркарьяном, много сделавшим для становления Куйбышева и Самары, вдохновило Армена на активное участие в сохранении исторического облика города, просветительскую работу в сфере градозащиты. В связи с этим на встрече не мог не прозвучать вопрос по поводу отношения самого гостя к тому, как Самаре удаётся сохранять своё культурное наследие.

Армен отметил, что в этой теме, являющейся для города, безусловно, чрезвычайно непростой, он скорее оптимист. По его словам, проблемы сохранения городского исторического лица в Самаре и Тбилиси в чем-то схожи. Например, десоветизация в Грузии часто стирает не только идеологический след советского периода, но и памятники советской архитектуры, которые по праву можно назвать произведениями искусства.

По просьбе аудитории гость также рассказал о проектах по развитию городской среды, в которых он принимал активное участие. Один из таких проектов, особенно запомнившийся горожанам, — совместная работа с архитектором Дмитрием Храмовым "Модерн в облаках", сопровождавшая ЧМ-2018 в Самаре. "Начинающим" активным гражданам гость #ШМК2019 посоветовал, прежде всего, осознать в себе желание быть вкладом в развитие города. К этому желанию впоследствии прибавятся и умение фокусировать внимание на значимых вещах, и понимание, к кому обратиться за помощью в решении того или иного вопроса. "Ведь Самара — это небольшой город, вполне возможно, что нужный вам человек окажется от вас в двух рукопожатиях", — отметил Армен.