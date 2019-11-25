Бенефициар "Реметалл-С" Андрей Кичаев может стать фигурантом уголовного дела

Бенефициар отрадненского предприятия "Реметалл-С" Андрей Кичаев может стать фигурантом уголовного дела о сокрытии денежных средств, за счет которых предприятие могло бы расплатиться с налоговой службой, сообщает "Самарское обозрение".

ООО "ТД "Реметалл-С" зарегистрировано в 2001 году. Предприятие занимается рециклингом алюминия. Владелец компании и руководитель — Андрей Кичаев. В 2018 г. межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 обнаружила, что предприятие уклонилось от уплаты НДС за период с первого квартала 2013 г. по последний квартал 2015 года. В этот период завод Кичаева покупал чушковый алюминий, облагаемый налогом по ставке 18%, у своих контрагентов — ООО "Кламитон", ООО "Метапром" и ООО "Новомет". По версии следователей, эти компании были близки к отрадненскому предприятию. Когда все сделки с контрагентами были закрыты, "Реметалл-С" поставил на вычет налог по этим операциям в размере 221,176 млн руб., внеся соответствующие данные в налоговые декларации. Однако, как выяснилось в ходе судебных разбирательств, реально никаких операций между заводом Андрея Кичаева и его поставщиками, скорее всего, не было: по данным бухгалтерского и налогового учета завода, алюминиевые чушки списывались им в том же объеме, что и приобретались. Вместо них на производстве вторичного алюминия использовались отходы и лом, которые не облагались НДС и поставлялись "Реметалл-С" другими контрагентами.

Деньги, перечисленные в "Кламитон", "Метапром" и "Новомет" в свою очередь через малоизвестные компании попадали в фирмы-однодневки, где их обналичивали через перевод средств на карты физических лиц, процентные займы по агентским договорам или договорам купли-продажи ценных бумаг. Часть средств списывалась за продукты питания, электрооборудование, автозапчасти или банковские векселя.

По информации "СО", 28 августа 2018 г. фискалы направили региональным отделениям следственного управления Следственного комитета РФ и управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России материалы, которые могли стать основанием для возбуждения уголовного дела по ч.2 ст. 199 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов".

20 марта 2019 г., рассмотрев заявление ФНС, следователи возбудили в отношении Кичаева уголовное дело. 30 октября управление ФНС России направило СУ СК России и УЭБиПК ГУ МВД другие материалы по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ. Соответствующую информацию налоговики изложили в письме депутату Государственной думы Игорю Станкевичу, который вмешался в экологический конфликт, идущий вокруг "Реметалл-С".

В Следственном комитете признали, что в ближайшее время в отношении Андрея Кичаева могут возбудить еще одно уголовное дело. "Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления в настоящее время проводится доследственная проверка по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, директором завода ООО "ТД "Реметалл-С" Андреем Кичаевым. Решение по результатам проверки в настоящее время не принято", — пояснил старший помощник руководителя СУ СК РФ по Самарской области полковник юстиции Елена Шкаева. Расследование уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), по ее словам, продолжается. Аналогичную информацию "СО" сообщили в региональном отделении УФНС. В пресс-службе "Реметалл-С" от каких-либо комментариев на эту тему отказались.

Согласно нормам законодательства, укрытие денежных средств предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 200 тыс. до 2 млн руб., либо принудительных работ на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности, либо лишения свободы на срок до семи лет. Эксперты затрудняются предположить перспективы такого дела.