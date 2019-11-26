В Волжском районе сотрудники ДПС задержали пьяного рецидивиста, ехавшего на украденном автомобиле

В ночное время, во время несения службы на территории Волжского района, инспекторы ДПС заметили автомобиль ГАЗ-3307, который двигался в направлении Нефтегорского района с нарушением ПДД — без государственных регистрационных знаков и с выключенными световыми приборами. Законные требования инспекторов об остановке водитель проигнорировал, прибавил скорость и попытался скрыться. После непродолжительной погони сотрудники полиции задержали нарушителя.

В ходе сбора административного материала стражи правопорядка установили у водителя отсутствие права на управление автомобилем и выявили явные признаки алкогольного опьянения. Сотрудники полиции отстранили нарушителя от управления транспортным средством и вынесли постановление о назначении медицинского освидетельствования, но мужчина от прохождения процедуры отказался.

При выяснении обстоятельств правонарушения сотрудники полиции установили, что автомобиль был похищен с не огороженной территории общества с ограниченной ответственностью, а 46-летний водитель в период с 2000 г. неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, в том числе, дважды за угон автотранспорта.

Госавтоинспекторы передали информацию о задержании мужчины в дежурную часть и на место была направлена следственно-оперативная группа. Дознаватель провел осмотр места происшествия, зафиксировал обстановку и собрал материал проверки.

Владелец транспортного средства в ходе опроса пояснил, что двери автомобиля он не запирал, ключи находились в замке зажигания. И попросил привлечь задержанного к уголовной ответственности за хищение имущества.

Полицейскими собран административный материал, предусмотренный ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния". Мировым судьей назначено наказание в виде 10 суток административного ареста.

В настоящее время дознавателями ОМВД России по Волжскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)".

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.