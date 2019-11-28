В Самаре ведущие мировые футурологи раскрыли перечень профессий будущего

27 ноября по приглашению Сбербанка в Самаре собрались футурологи со всего мира, чтобы представить свои исследования и обсудить тенденции развития технологий и общества. Эксперты из Европы, Америки и России представили гипотезы о том, каким будет наш мир уже через 10-15 лет, и дали свои прогнозы по изменениям рынка труда.

Дискуссию открыл Томас Фрей - американский футурист и основатель Вестминстерского института Колорадо-да-Винчи, заявление которого в 2012 году шокировало общественность и заставило весь мир заговорить о технологической безработице. "Когда несколько лет назад я заявил, что к 2030 году исчезнет более двух миллиардов рабочих мест, я вовсе не имел в виду, что нас ждет страшное безработное будущее: я лишь хотел сказать, что все меняется и впереди нас ждет множество новых интересных профессий и отраслей".

Мысль Томаса Фрея развил российский футуролог Владимир Пирожков, который рассказал, какие именно профессии станут востребованы уже через 10-15 лет. По его мнению, современным детям и подросткам придется осваивать такие специальности, как диспетчер стайных полетов, креативный инженер полного цикла, молекулярный диетолог, дизайнер дополненной реальности, архитектор генома и другие высокотехнологичные профессии. "Проблема лишь в том, что пока не существует учебных заведений и преподавателей, способных стать наставниками в освоении профессий будущего. Поэтому наша задача - вырастить новое, креативное и мотивированное поколение технарей-мечтателей и следовать за ними", - считает он.

"Нам и нашим детям предстоит жить в новом мире, своеобразной техносфере, где технологии будут так же естественны, как использование алфавита или приготовление еды", - добавил штрихов в картину будущего философ и создатель теории Next Nature Курт ван Менсворт.

Основными "капиталами" будущего станут идеи и эмоции - вот те области, в которых машины еще долго не смогут заменить человека и в которые стоит инвестировать уже сейчас - к такому выводу пришли участники круглого стола.

В завершение вечера гостей ждал приятный сюрприз - интерактивная экспозиция современных технологичных арт-объектов от Ильи Соболя, художника-футуролога и основателя изобретательского бюро "Изобрюло". Автор сам провел экскурсию по экспонатам: воображение гостей поражали огромное светящееся ухо, реагирующее на звуки, и световой костюм с искусственным интеллектом. Глядя на них, можно было поверить, что будущее, о котором говорили футурологи, уже наступило.