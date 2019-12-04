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Суды Происшествия

Дело маньяка Олега Рылькова передают для рассмотрения в Автозаводский районный суд Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 3 декабря, Самарский областной суд под председательством судьи Геннадия Минина принял решение о передаче уголовного дела по обвинению тольяттинского маньяка Олега Рылькова в убийстве двух девочек по подсудности в Автозаводский районный суд Тольятти, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в суде.

Напомним, что Олег Рыльков отбывает наказание в виде пожизненного лишения свободы за совершение более чем 30 преступлений против жизни и половой неприкосновенности.

В 2019 г. он подал явки с повинной об убийствах двух девочек. Приведенные в них доводы были проверены следствием.

В итоге в отношении Рылькова возбудили уголовное дело об убийстве, совершенном в отношении двух лиц малолетнего возраста, сопряженном с насильственными действиями сексуального характера (п.п. "а", "в", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

В ходе расследования уголовного дела были проверены показания на месте происшествия с Рыльковым, допрошены предполагаемые косвенные свидетели и представители потерпевших, получены результаты судебных экспертиз (в том числе психолого-психиатрических), которые подтвердили дееспособность обвиняемого при совершении им преступлений.

26 ноября в СУ СК РФ по Самарской области сообщили об окончании расследования.

По версии следствия, в августе 1994 г. Рыльков обманным путем заманил ранее не знакомую ему 16-летнюю девочку в лесной массив Тольятти, где совершил в отношении нее действия сексуального характера, а затем причинил телесные повреждения, несовместимые с жизнью. В апреле 1997 г., находясь в Борском районе Самарской области, Рыльков совершил аналогичное преступление в отношении восьмилетней девочки.

По окончании следствия уголовное дело передали для рассмотрения в Самарский областной суд. Материалы дела были переданы судье Геннадию Минину.

Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в суде, 3 декабря Геннадий Минин продлил Рылькову меру пресечения в виде содержания под стражей и принял решение о передаче материалов дела для рассмотрения по подсудности в Автозаводский районный суд.

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