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Суды Происшествия

Суд отказал маньяку Олегу Рылькову, отбывающему пожизненный срок, в освобождении

САМАРА. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 27 ноября, Советский районный суд Самары отказал Олегу Рылькову в освобождении от наказания в связи с болезнью осужденного. Об этом говорится в материалах суда, размещенных на официальном сайте ведомства.

Фото: СУ СК по Самарской области

Рыльков уже подавал аналогичные ходатайства, ссылаясь на состояние здоровья, но ему отказывали.

Напомним, что во вторник, 26 ноября, стало известно о завершении расследования уголовного дела в отношении 53-летнего Рылькова, обвиняемого в убийстве, совершенном в отношении двух лиц малолетнего возраста, сопряженном с насильственными действиями сексуального характера.

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