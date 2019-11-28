Суд отказал маньяку Олегу Рылькову, отбывающему пожизненный срок, в освобождении

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В среду, 27 ноября, Советский районный суд Самары отказал Олегу Рылькову в освобождении от наказания в связи с болезнью осужденного. Об этом говорится в материалах суда, размещенных на официальном сайте ведомства.

Фото: СУ СК по Самарской области