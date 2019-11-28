Суд отказал маньяку Олегу Рылькову, отбывающему пожизненный срок, в освобождении

В среду, 27 ноября, Советский районный суд Самары отказал Олегу Рылькову в освобождении от наказания в связи с болезнью осужденного. Об этом говорится в материалах суда, размещенных на официальном сайте ведомства.
Рыльков уже подавал аналогичные ходатайства, ссылаясь на состояние здоровья, но ему отказывали.
Напомним, что во вторник, 26 ноября, стало известно о завершении расследования уголовного дела в отношении 53-летнего Рылькова, обвиняемого в убийстве, совершенном в отношении двух лиц малолетнего возраста, сопряженном с насильственными действиями сексуального характера.