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Преступления Происшествия

Маньяк Олег Рыльков предстанет перед судом по обвинению в убийствах двух девочек

САМАРА. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 26 ноября, стало известно о завершении расследования уголовного дела в отношении 53-летнего Олега Рылькова, обвиняемого в убийстве, совершенном в отношении двух лиц малолетнего возраста, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера (п.п. "а", "в", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ), об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области

По версии следствия, в августе 1994 г. Рыльков обманным путем заманил ранее не знакомую ему 16-летнюю девочку в лесной массив Тольятти, где совершил в отношении нее действия сексуального характера, а затем причинил телесные повреждения, несовместимые с жизнью. В апреле 1997 г., находясь в Борском районе Самарской области, Рыльков совершил аналогичные преступления в отношении восьмилетней девочки.

Указанные преступления долгое время оставались нераскрытыми. В 2019 г. от Рылькова, отбывающего наказание в виде пожизненного лишения свободы по приговору суда за совершение более 30 преступлений против жизни и половой неприкосновенности, поступили явки с повинной, доводы которых были тщательно проверены следствием.

В ходе расследования уголовного дела проведены проверки показаний на месте происшествия с Рыльковым, допрошены предполагаемые косвенные свидетели и представители потерпевших, получены результаты судебных экспертиз, в том числе психолого — психиатрических, которые подтвердили дееспособность обвиняемого при совершении им преступлений.

"Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд для рассмотрения по существу", — отметили в СУ СК РФ по Самарской области.

Дело передано для рассмотрения в Самарский областной суд.

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