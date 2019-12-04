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Преступления Происшествия

Суд продлил арест главе самарского микрорайона Дмитрию Гуренкову

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 3 декабря, апелляционная инстанция Самарского облсуда оставила без изменения постановление суда Куйбышевского района от 22 ноября о продлении содержания под стражей подозреваемому во взятке 46-летнему главе микрорайона Дмитрию Гуренкову на месяц - до 25 декабря. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, уголовное дело о взятке по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ возбудили 26 апреля. Дмитрия Гуренкова задержали в тот же день.

Свою версию того, что произошло, излагал в Twitter депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его мнению, Гуренков был задержан в офисе управляющей компании при получении 135 тыс. руб. - первой части от взятки в 270 тыс. руб. за перевод пяти жилых домов из одной УК в другую.

27 апреля следствие вышло в суд с ходатайством об аресте Гуренкова. Следователь обосновал это тем, что мужчину подозревают в особо тяжком преступлении, за которое предусмотрено более трех лет лишения свободы. По мнению следствия, на свободе подозреваемый может скрыться или, пользуясь своим авторитетом, оказать давление на свидетелей либо другим способом препятствовать установлению истины по уголовному делу.

Сам Гуренков считал, что все произошедшее спланировано для его дискредитации. Мужчина является общественным деятелем, занимается благоустройством района. Он просил суд избрать ему подписку о невыезде. Адвокат Гуренкова Уткин также возражал против ареста и говорил об отсутствии сведений, указывающих на причастность его клиента к преступлению.

Суд согласился, что Гуренков, оставаясь на свободе, может воспрепятствовать расследованию. В итоге мужчину отправили под стражу на два месяца - до 25 июня. В дальнейшем меру пресечения продлевали. 22 ноября суд Куйбышевского района под председательством Татьяны Ломакиной продлил срок ареста еще на месяц. Это постановление обжаловали, но областной суд оставил его без изменения.

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