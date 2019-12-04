Самарцу дали три года условно за вооруженное нападение на друга

В Железнодорожном районном суде Самары вынесли приговор Александру Ц. Его судили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, а точнее, за вооруженное нападение на своего друга.

Инцидент произошел 18 ноября 2017 г. в пос. Запанской. Экспертиза показала, что удар был такой силы, что потерпевшему сломали ребро и пробили грудную клетку. Но следствие и суд тянулись достаточно долго: жертва всеми силами защищала обидчика.

"Потерпевший в суде неоднократно менял показания. К примеру, сначала он говорил, что сам получил рану, потом - что на него напал подсудимый. Однако в любом случае привлекать его к ответственности он, потерпевший, не хочет", - рассказали в прокуратуре Железнодорожного района Самары.

Между тем материалы дела говорили о другом: подсудимый, будучи пьяным, сначала избил товарища на улице, потом пригласил его в дом, там ударил чем-то тяжелым по голове, после чего нанес ножевое ранение. Поняв, что натворил, он оказал другу первую помощь, напоил водкой и отправил домой. Однако ночью пострадавшему стало плохо, он вызвал "скорую помощь". Мужчине сделали операцию. О пациенте с ножевым ранением в полицию сообщили медики.

Собственный источник Волга Ньюс в правоохранительных органах пояснил, что, возможно, родственники подсудимого подкупили потерпевшего - не зря к нему в больницу наведывалась сестра подсудимого. Однако пока доказать это не смогли.

Тем не менее суд на основании ранее собранных следствием доказательств все-таки вынес Александру обвинительный приговор. Правда, с учетом положительных характеристик, отсутствия судимостей и наличия девятилетнего сына ему дали три года условно с испытательным сроком три года.

Будет ли прокуратура обжаловать этот приговор, пока не известно.