16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Суд одобрил освобождение Дмитрия Бегуна по УДО Дело маньяка Олега Рылькова передают для рассмотрения в Автозаводский районный суд Тольятти Виновник взрыва газового баллона в многоэтажке получил условный срок В Самаре осуждены семь человек по обвинению в хищении нефти и других преступлениях Дело Реналя Мязитова ушло в суд

Суды Происшествия

Самарцу дали три года условно за вооруженное нападение на друга

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Железнодорожном районном суде Самары вынесли приговор Александру Ц. Его судили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, а точнее, за вооруженное нападение на своего друга.

Инцидент произошел 18 ноября 2017 г. в пос. Запанской. Экспертиза показала, что удар был такой силы, что потерпевшему сломали ребро и пробили грудную клетку. Но следствие и суд тянулись достаточно долго: жертва всеми силами защищала обидчика.

"Потерпевший в суде неоднократно менял показания. К примеру, сначала он говорил, что сам получил рану, потом - что на него напал подсудимый. Однако в любом случае привлекать его к ответственности он, потерпевший, не хочет", - рассказали в прокуратуре Железнодорожного района Самары.

Между тем материалы дела говорили о другом: подсудимый, будучи пьяным, сначала избил товарища на улице, потом пригласил его в дом, там ударил чем-то тяжелым по голове, после чего нанес ножевое ранение. Поняв, что натворил, он оказал другу первую помощь, напоил водкой и отправил домой. Однако ночью пострадавшему стало плохо, он вызвал "скорую помощь". Мужчине сделали операцию. О пациенте с ножевым ранением в полицию сообщили медики.

Собственный источник Волга Ньюс в правоохранительных органах пояснил, что, возможно, родственники подсудимого подкупили потерпевшего - не зря к нему в больницу наведывалась сестра подсудимого. Однако пока доказать это не смогли.

Тем не менее суд на основании ранее собранных следствием доказательств все-таки вынес Александру обвинительный приговор. Правда, с учетом положительных характеристик, отсутствия судимостей и наличия девятилетнего сына ему дали три года условно с испытательным сроком три года.

Будет ли прокуратура обжаловать этот приговор, пока не известно.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5