Житель Сызрани получил реальный срок по обвинению в покушении на мошенничество

Вступил в силу приговор Сызранского городского суда в отношении 33-летнего местного жителя, признанного виновным в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ), об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

По данным ведомства, сведения о возможной причастности гражданина Л. к мошенничеству их сотрудники получили во время оперативно-розыскных мероприятий в мае 2019 года.

"Установлено, что Л. под предлогом оказания содействия в получении разрешения на условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства намеревался получить от частного предпринимателя 12 млн руб., — уточнили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области. — 25 мая мужчина был задержан с поличным при получении первой части суммы в размере 5,2 млн рублей".

27 мая следственным отделом Управления ФСБ России по Самарской области в его отношении было возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ.

По окончании следствия гражданин Л. предстал перед Сызранским городским судом, который признал его виновным и назначил ему наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей.

Апелляционные жалобы на данный приговор поступили со стороны обвинения и со стороны защиты. Но по результатам рассмотрения жалоб Самарский областной суд оставил приговор без изменения и он вступил в законную силу.