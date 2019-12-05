Двое рабочих их Самарской области погибли в Татарстане

В среду, 4 декабря, на территории нефтеперекачивающей станции около с. Калейкино Альметьевского района Татарстана погибли двое рабочих из Самарской области. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в СУ СК РФ по республике Татарстан.

По предварительным данным следствия, во время работ по очистке неэксплуатируемого резервуара объемом 20 тыс. куб. м произошел хлопок, а следом загорелась нефтесодержащая жидкость на площади около 20 кв. м.

В результате на месте погибли двое рабочих подрядной организации 32 и 29 лет. Один из погибших из пос. Просвет, а второй является жителем Красноармейского района.

В СУ СК РФ по Республике Татарстан отмечают, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 3 ст. 217 УК РФ).

Расследование уголовного дела продолжается.