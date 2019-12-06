Тольяттинского экс-полицейского обвиняют в получении взяток от сутенеров

Зампрокурора Самарской области Алексей Павлов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу бывшего начальника отделения уголовного розыска ОП № 22 УМВД России по Тольятти по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере"). Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По версии следствия, с февраля по март 2019 г. полицейский получил взятку 160 тыс. руб. за покровительство организаторам проституции в Тольятти.
Правоохранителя задержали сотрудники ФСБ.
После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело отправят в Автозаводский районный суд.