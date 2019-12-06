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Преступления Происшествия

Тольяттинского экс-полицейского обвиняют в получении взяток от сутенеров

ТОЛЬЯТТИ. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Зампрокурора Самарской области Алексей Павлов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу бывшего начальника отделения уголовного розыска ОП № 22 УМВД России по Тольятти по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере"). Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, с февраля по март 2019 г. полицейский получил взятку 160 тыс. руб. за покровительство организаторам проституции в Тольятти.

Правоохранителя задержали сотрудники ФСБ.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело отправят в Автозаводский районный суд.

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