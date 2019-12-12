В Музее модерна пройдет Ночь нейромодерна

В Музее модерна 12 декабря в 19:00 пройдет Ночь нейромодерна (18+).

Термин "нейромодерн" придумали сотрудники музея вместе с художником Евгением Греки и группой "НУМЫЖЫ".

"В начале ХХ в. художники, вдохновляясь научными открытиями, использовали природные элементы, которые были для них примером красоты и вечности. Именно это стали называть модерном. В ХХI в. нейробиология позволила нам заглянуть внутрь мозга и увидеть главную клетку, отвечающую за принятие решения, - нейрон, - пишут организаторы. - Мы представили, как художники используют в качестве природных элементов не только растения, цветы, но и увиденные в микроскоп нейроны, аксоны, дендриты и синапсы".