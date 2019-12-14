В Обшаровке сотрудники ДПС задержали пьяного водителя

В с. Обшаровка Приволжского района сотрудники ДПС задержали нетрезвого водителя, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Во время несения службы правоохранители остановили для проверки автомобиль ВАЗ-21124. В ходе сбора административного материала полицейские выявили у водителя явные признаки алкогольного опьянения.

Нарушителя отстранили от управления транспортным средством и вынесли постановление о назначении медицинского освидетельствования, которое установило факт наличия алкоголя в выдыхаемом воздухе.

В ходе установления личности автолюбителя выяснилось, что безработный, ранее неоднократно судимый за кражи 34-летний местный житель в августе текущего года был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения", и по решению мирового судьи подвергнут наказанию в виде административного штрафа в размере 30 тыс. руб. с лишением права управления транспортными средствами на срок год и семь месяцев.

Госавтоинспекторы передали информацию о задержании гражданина в дежурную часть, и на место была направлена следственно-оперативная группа. Дознаватель провел осмотр места происшествия, зафиксировал обстановку и собрал материал проверки.

Для дальнейшего разбирательства нарушитель доставлен в территориальный отдел полиции. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.

В настоящее время дознавателем по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию", в отношении водителя возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине может грозить до двух лет лишения свободы.