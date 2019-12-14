В парке Дружбы заработал ледовый каток

В субботу, 14 декабря, состоялось официальное открытие катка в парке Дружбы, сообщает мэрия Самары. Ежедневно до окончания сезона лед будут расчищать от снега и обновлять.

В парке Дружбы одна из самых красивых ледовых площадок в городе. Площадь льда составляет 2,4 тыс. кв. м, каток щедро украшен новогодней иллюминацией, создана яркая подсветка, также установлен елочный комплекс, функционирует пункт проката и заточки коньков, организовано горячее питание. Все это делает зимний отдых в парке максимально комфортным.

Стоит отметить, что стоимость проката коньков для разных категорий граждан в парках Самары осталась на уровне прошлого года: 200 руб. стоит прокат взрослых коньков, 150 руб. — коньки для школьников и студентов, 100 руб. — детские коньки, 50 руб. — для социальных групп: пенсионеров, инвалидов.

Впервые в парках раздают бесплатный Wi-Fi. "Бесплатный интернет уже доступен в парках им. Юрия Гагарина и Победы, на следующей неделе будет организован Wi-Fi в парке Дружбы. В начале следующей года — на территории парка 50-летия Октября", — отметил начальник отдела организации культурно-массовых мероприятий МАУ "Парки Самары" Алексей Пецин.

Ледовые площадки, пункты проката и заточки коньков в воскресенье, 15 декабря, также откроются в парке им. Гагарина, 50-летия Октября (парке Металлургов), а на следующей неделе в парке Победы.

Общая площадь катков в парках города в новом сезоне составит 15 тыс. кв. метров.

Всего этой зимой в Самаре будет работать более 120 бесплатных катков. Ледовые площадки оборудуют: на территориях образовательных учреждений, на спортивных объектах, на внутридворовых территориях, на площади им. Куйбышева, в парках, скверах, на набережной реки Волга.

На площади Куйбышева в этом году вновь появятся две ледовые площадки: хоккейный каток со специальной разметкой и каток для массового катания. Рядом с катками расположатся пункты проката коньков, раздевалки и точки питания. Открытие новогоднего комплекса на площади запланировано на 22 декабря, когда в Самару приедет Дед Мороз из Великого Устюга.

Зальют ледовые аллеи и на набережной: от бассейна ЦСКА до Маяковского спуска.

На последней миле рядом со стадионом "Самара Арена" откроется "Олимпийская Деревня", которая будет включать трехкилометровую трассу для конькового и классического хода с подсветкой в вечернее время, каток-аллею длинной 250 метров, площадку для хоккейных турниров, детский каток на территории инклюзивного парка.

В этом году планируется оборудовать каток в сквере им. Фадеева, обновленном по национальному проекту "Жилье и городская среда".

С полным списком катков в Самаре можно ознакомиться по ссылке.