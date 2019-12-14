16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В парке Дружбы заработал ледовый каток Из-за долгов за тепло 12 УК Самары могут лишиться лицензии В Самарской области подорожает электричество В Самаре ночью устраняли аварию на трубопроводе теплоснабжения в Томашевском тупике Повреждение теплосети в Самаре затронуло 116 домов

ЖКХ и благоустройство Общество

В парке Дружбы заработал ледовый каток

САМАРА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 35
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 14 декабря, состоялось официальное открытие катка в парке Дружбы, сообщает мэрия Самары. Ежедневно до окончания сезона лед будут расчищать от снега и обновлять.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

В парке Дружбы одна из самых красивых ледовых площадок в городе. Площадь льда составляет 2,4 тыс. кв. м,  каток щедро украшен новогодней иллюминацией, создана яркая подсветка, также установлен елочный комплекс, функционирует пункт проката и заточки коньков, организовано горячее питание. Все это делает зимний отдых в парке максимально комфортным.

Стоит отметить, что стоимость проката коньков для разных категорий граждан в парках Самары осталась на уровне прошлого года: 200 руб. стоит прокат взрослых коньков, 150 руб. — коньки для школьников и студентов, 100 руб. — детские коньки, 50 руб. — для социальных групп: пенсионеров, инвалидов.

Впервые в парках раздают бесплатный Wi-Fi. "Бесплатный интернет уже доступен в парках им. Юрия Гагарина и Победы, на следующей неделе будет организован Wi-Fi в парке Дружбы. В начале следующей года — на территории парка 50-летия Октября", — отметил начальник отдела организации культурно-массовых мероприятий МАУ "Парки Самары" Алексей Пецин.

Ледовые площадки, пункты проката и заточки коньков в воскресенье, 15 декабря, также откроются в парке им. Гагарина, 50-летия Октября (парке Металлургов), а на следующей неделе в парке Победы.   
Общая площадь катков в парках города в новом сезоне составит 15 тыс. кв. метров.

Всего этой зимой в Самаре будет работать более 120 бесплатных катков. Ледовые площадки оборудуют: на территориях образовательных учреждений, на спортивных объектах, на внутридворовых территориях, на площади им. Куйбышева, в парках, скверах, на набережной реки Волга.

На площади Куйбышева в этом году вновь появятся две ледовые площадки: хоккейный каток со специальной разметкой и каток для массового катания. Рядом с катками расположатся пункты проката коньков, раздевалки и точки питания. Открытие новогоднего комплекса на площади запланировано на 22 декабря, когда в Самару приедет Дед Мороз из Великого Устюга.

Зальют ледовые аллеи и на набережной: от бассейна ЦСКА до Маяковского спуска.

На последней миле рядом со стадионом "Самара Арена" откроется "Олимпийская Деревня", которая будет включать трехкилометровую трассу для конькового и классического хода с подсветкой в вечернее время, каток-аллею длинной 250 метров, площадку для хоккейных турниров, детский каток на территории инклюзивного парка.

В этом году планируется оборудовать каток в сквере им. Фадеева, обновленном по национальному проекту "Жилье и городская среда".

С полным списком катков в Самаре можно ознакомиться по ссылке.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

В Самаре прошел первый городской субботник

В Самаре прошел первый городской субботник

Коммунальная авария на пр. Ленина

Коммунальная авария на пр. Ленина

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5