В губдуме обсудят новую территориальную схему по обращению с отходами

В четверг, 19 декабря, состоится заседание комитета губдумы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды, на котором депутаты, эксперты и представители общественности подробно обсудят новую территориальную схему по обращению с отходами в Самарской области.

В конце ноября областное министерство энергетики и ЖХК опубликовало проект о внесении изменений в терсхему обращения с отходами. На протяжении трех недель идет бурная дискуссия вокруг представленного документа. Он должен быть принят до конца 2019 года.

Экоактивисты, представители бизнеса, экспертного сообщества и рядовые жители активно высказывают свои замечания и предложения. Новую терсхему уже обсудили в областной Общественной палате, в Торгово-Промышленной палате региона и в партии "Единая Россия". Пока к представленному документу у участников прошедших общественных слушаний очень много вопросов. В проекте терсхемы нашли многочисленные ошибки, неточности и несоответствия.

В адрес министерства уже поступил целый ряд предложений для ее усовершенствования и корректировки. Минэнерго, в свою очередь, обещало максимально учесть все замечания и пожелания при принятии окончательной редакции терсхемы. Реестр полученных замечаний пока не опубликован, но уже сейчас понятно, что их предостаточно.

Скорее всего, по итогам заседания профильного думского комитета 19 декабря этот список может значительно пополниться. Это обусловлено и уровнем экспертов, которые будут принимать участие в обсуждении, и растущей актуальностью данной темы. По итогам думских слушаний министерство должно сформировать свою окончательную позицию по этому документу.

Эксперты выражают надежду, что минэнерго прислушается к мнению общественности и максимально учтет все поступившие замечания и правки. В противном случае в 2020 году при реализации новой терсхемы могут возникать серьезные системные сбои, которые могут привести к мусорному коллапсу в масштабах региона.

В качестве примера ошибочных решений, которые могут этому способствовать, они приводят неоправданный отказ от реализации стратегического инвестиционного проекта по строительству ЭкоТехноПарка в Красноярском районе. Данный проект не был включен министерством энергетики и ЖКХ в терсхему в качестве перспективного. Фактически это означает добровольный отказ от миллиардных инвестиций от частного бизнеса и как следствие дополнительную нагрузку на региональный бюджет, за счет которого рано или поздно придется строить ЭкоТехноПарк в Красноярском районе.

Напомним, территориальная схема обращения с отходами разработана в целях организации и осуществления деятельности по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов на территории Самарской области. Она является основным документом, регламентирующим обращение с отходами на всей территории региона. В связи с новыми требованиями федерального законодательства областное правительство должно актуализировать терсхему и провести ее общественное обсуждение до конца текущего года.