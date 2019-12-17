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ЖКХ и благоустройство Общество

К замечаниям экспертов по поводу территориальной схемы обращения с отходами стоит прислушаться

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 19 декабря, в Самарской губернской думе на заседании комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды будет решаться вопрос о внесении изменений в территориальную схему по обращению с отходами.

Фото: Фото предоставлено автором

Это основополагающий документ для всей "мусорной реформы" Самарской области. Здесь отображены все объёмы образующихся на территории региона отходов, направления для их транспортировки, а также объекты размещения, сортировки и переработки ТКО, действующие и перспективные. Тарифы также определяются этим документом. Ранее экспертное сообщество в рамках заседания общественного совета проекта "Чистая страна" высказало замечания по сформированному документу, который был направлен исполняющему обязанности министра энергетики и ЖКХ Самарской области. В четверг состоится заключительное обсуждение, по итогам которого профильное министерство должно принять окончательную редакцию документа.

По мнению депутата Самарской губернской думы Дениса Волкова, очень важно, чтобы замечания экспертов были учтены при формировании территориальной схемы. "От корректно сформированной территориальной схемы во многом зависит комфорт и качество жизни наших граждан, — пояснил он. — Федеральное законодательство ставит жесткие сроки — терсхема должна быть принята до конца этого года. Однако это не повод принимать её в любом виде. Во время обсуждения в рамках "Чистой страны" ученые из тольяттинского университета представили глубокую аналитику рисков, которые на данный момент существуют в новой терсхеме. Они связаны с перераспределением потоков вывоза. Кроме того, есть вопросы, связанные со строительством перспективных объектов сортировки и переработки мусора". Народный избранник подчеркнул, что все пункты, которые были подвергнуты критике, можно доработать, и корректировка не займет много времени. Но важно, чтобы профильное министерство приняло замечания и учло их перед утверждением схемы. "Ошибки, на которые мы сегодня не обратим внимания, могут стоить региону дорого. Лучше отработать их сейчас, на бумаге, чем потом долго исправлять на практике", — заключил Волков.

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