В Самару доставили 2020 новых евроконтейнеров для сбора мусора

В Самару доставлена партия евроконтейнеров для сбора мусора в количестве 2020 штук — это порядка 20% от всех контейнеров, уже размещенных на специально отведенных площадках города, сообщает пресс-служба мэрии города. В настоящее время на одной из специальных городских баз проводятся работы по сборке конструктивных элементов новых емкостей.

"Современные евроконтейнеры характеризуются большой вместимостью — 1,1 кубометров каждый — рассказала заместитель руководителя Управления охраны окружающей среды департамента городского хозяйства и экологии Виктория Конева. — Контейнеры подбирали к той технике, которая ее обслуживает — это новые мусоровозы с задней загрузкой. Как правило, все операторы по перевозке отходов переведены на такой спецавтотранспорт. Кроме того, такие емкости выглядят эстетичнее и более органично впишутся в городскую среду".

В текущем году муниципалитетом проведена серьезная работа по актуализации перечня контейнерных площадок, по ремонту имеющихся площадок и обустройству новых. Всего за 2019 г. в Самаре обустроено 125 новых площадок для сбора мусора и отремонтировано 232 площадки. Новые контейнеры предназначены именно них. До начала следующего года планируется смонтировать и развезти новые емкости в места их дислокации.

Также в ближайшее время в город будет доставлена партия новых бункеров для сбора мусора — 50 штук объемом 8 кубометров каждый.