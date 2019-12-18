"Т Плюс" намерена привлечь 150 млрд рублей инвестиций, перейдя на механизм "альтернативной котельной"

О планах компании перейти во всех городах своего присутствия на тарифообразование по методу "альтернативной котельной". Об этом 17 декабря заявил генеральный директор ПАО "Т Плюс" Андрей Вагнер в ходе селекторной пресс-конференции, посвящённой предварительным итогам 2019 года.

По мнению Андрея Вагнера, переход на новую модель рынка тепла позволит "Т Плюс" привлечь до 150 млрд рублей инвестиционных средств, которые будут направлены на развитие систем теплоснабжения в контуре компании.

"Переход на новую модель рынка тепла будет для нас определяющим на ближайшие годы. Если ничего не делать, то через 2 года износ сетей достигнет 90%, и это будет борьба за выживание, — подчеркнул Андрей Вагнер. — Мы обновляем не более 2-2,5% наших теплосетей в год. Для сохранения нынешнего уровня нужно перекладывать 4% тепловых сетей, а для того, чтобы в обозримой перспективе избавиться от проблем с теплоснабжением, требуется довести этот показатель до 8-10%".

По информации Андрея Вагнера, в 2019 году в контуре "Т Плюс" ожидаемый объем перекладки теплосетей составит 402 км, то есть около 2,5%.

Что касается перехода на новую модель рынка тепла, то такое решение уже принято в Ульяновске и будет реализовываться с 1 января 2020 года. Как пояснил Андрей Вагнер, этому предшествовала масштабная работа с муниципалитетом и руководством региона.

На завершающей стадии процесс находится в Оренбурге — решение вынесено на уровень Правительства Российской Федерации. Соглашение о подготовке к переходу на тарифообразование по методу "альтернативной котельной" подписано с администрацией Владимира. Активные переговоры "Т Плюс" ведет также с органами власти в Перми, Балакове, Екатеринбурге, Саранске, Кирово-Чепецке, Чебоксарах, Новочебоксарске, Йошкар-Оле. Успешный переход всех этих городов в ценовые зоны теплоснабжения позволит "Т Плюс" существенно нарастить темпы обновления тепловых сетей.

Андрей Вагнер напомнил, что в Самаре, Новокуйбышевске и Тольятти также подписаны предварительные соглашения с городскими администрациями и запущен процесс перехода этих городов на новую модель рынка тепла. Как пояснил заместитель директора по экономике и финансам Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Дмитрий Смородинов, окончательное решение правительства России по этому вопросу ожидается в конце февраля.